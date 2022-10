Fondazione Carla Fendi e Mahler & LeWitt Studios, prosegue la collaborazione a Spoleto - Tuttoggi

'The Neon Hieroglyph' è un’installazione site-specific dell’artista britannica Tai Shani, vincitrice del premio Turner, vista a Spoleto64

La collaborazione tra la Fondazione Carla Fendi e i Mahler & LeWitt Studios nasce dalla volontà di Maria Teresa Venturini Fendi, Presidente della Fondazione, di dare un contributo alla preziosa attività degli Studios finanziando la produzione di opere di artisti contemporanei e un programma a lungo termine di residenze per giovani artisti e designer nella cittadina di Spoleto, in Umbria.

Prodotta dalla Fondazione Carla Fendi e dai Mahler & LeWitt Studios, ‘The Neon Hieroglyph’ è un’installazione scultorea site-specific dell’artista britannica Tai Shani, vincitrice del premio Turner, collocata durante Spoleto64 Festival dei Due Mondi sulla Fontana di Piazza del Mercato, nel centro storico di Spoleto, e ora inclusa in ‘The Horror Show! The twisted tale of Modern Britain‘, una grande collettiva alla Somerset House di Londra che mette in mostra dal 27 ottobre 2022 al 19 febbraio 2023 i lavori di alcuni tra i più importanti e noti esponenti dell’arte contemporanea britannica.