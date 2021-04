Fondazione Carispo, l'avvocato Salvatore Finocchi presidente - Tuttoggi

Nominati i nuovi vertici della Fondazione Carispo. E l'importante istituzione di Spoleto nominata socio onorario di Aglaia

L’avvocato Salvatore Finocchi è il nuovo presidente della Fondazione Carispo.

Il 23 aprile scorso, infatti, l’organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto ha proceduto al rinnovo del consiglio di amministrazione.

Fondazione Carispo, i nuovi vertici

Con votazione unanime è stato eletto alla presidenza l’avvocato Salvatore Finocchi (nella foto). Sono stati nominati alla carica di consiglieri: l’ingegner Corrado Castrovillari, l’avvocato Paolo Feliziani, il commendator Dario Pompili e la professoressa Giovanna Sapori.

Nella stessa seduta si è dato altresì corso al completamento del rinnovo dell’Organo di Indirizzo e sono risultati eletti i signori: Dott. Vito Betti, Avv. Alessandra Contenti, Prof. Mario Lucidi, Prof. Giovanni Paciullo, Rag. Massimo Parmegiani, Avv. Giancarlo Pastorelli, Sig. Stefano Salvucci, Dott.ssa Chiara Valecchi.

L’intervento del presidente uscente Zinni

Il presidente uscente della Fondazione Carispo, l’avvocato Sergio Zinni, ha espresso grande soddisfazione per tali nomine sottolineandone le qualità per portare avanti con rinnovato impegno la missione a servizio del territorio di riferimento.

Un particolare augurio di buon lavoro va rivolto al nuovo presidente ed ai consiglieri nella certezza che, nello svolgimento del mandato, assicureranno una operatività all’altezza della tradizione di questa Istituzione.

Fondazione Carispo socio onorario dell’Aglaia

Intanto, nella giornata di lunedì 26 aprile, nel piazzale dell’hospice, l’associazione Aglaia ha conferito alla Fondazione Carispo la nomina di primo socio onorario.

Aglaia, associazione per l’assistenza palliativa ODV, nella sua più che trentennale missione, ha bene imparato a conoscere la vita e l’impegno degli uomini e delle donne che camminano ed hanno camminato con lei. Persone che non si fanno e non si sono fatte controllare da piccole ed insignificanti circostanze; anzi sono state e sono portatrici di occasioni di grande coraggio ed umanità. Al loro fianco la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, sin dalla sua costituzione, ha avuto uomini e donne che nel guidarla non hanno mai perso l’occasione di offrire anche il loro coraggio, sempre concretizzato da importanti e continui interventi.

Il supporto costante all’Aglaia

“Se i malati, affetti da patologie inguaribili, e le loro famiglie riescono ad avere una migliore qualità della vita, – osserva l’Aglaia – molto lo devono alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Spoleto, al Consiglio attuale ed a quelli precedenti. La Fondazione ha onorato sempre il suo passato e continua ad onorarlo con un presente che proietta in avanti l’amore per la nostra città.

Non vanno dimenticati gli illuminati amministratori che nella Fondazione non hanno marciato e non marciano al passo con gli avvenimenti, ma li hanno guidati e continuano, senza alcun timore a guidarli”.

Aglaia ha invitato l’attuale Presidente a farsi cortesemente interprete del sentimento di gratitudine e a ringraziare nel contempo il Consiglio di Amministrazione, l’Organo di Indirizzo, il Collegio dei Revisori e l’Assemblea dei soci, custode della loro storia. La Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto dal 15 aprile 2021 risulta quindi iscritta al primo posto nel registro Soci Onorari di Aglaia ODV.