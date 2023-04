Fondazione Carifol, Monica Sassi nuova presidente

Si è espresso l'organo di indirizzo di Palazzo Cattani

La dottoressa Monica Sassi è il nuovo Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. L’Organo di Indirizzo nella seduta odierna (28/4/2023) ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e il nuovo presidente della Fondazione nella persona della dott.ssa Monica Sassi.

Il Consiglio di Amministrazione (mandato 2023-2027) è così composto: Monica Sassi; Donatella Barbabianca Filippi; Rosa Bisogni; Paolo Verducci; Emanuele De Donno.

Chi è Monica Sassi

La dottoressa Sassi è Medico specialista in oncologia, ha diretto la Struttura di oncologia ed ematologia degli Ospedali di Foligno e Spoleto – Usl Umbria 2. Ha sviluppato una particolare attenzione e sensibilità in ambito sociale partecipando alla vita associativa di alcune realtà locali impegnate nel terzo settore. Il neopresidente ha già maturato una esperienza all’interno degli organi dell’ente di Palazzo Cattani in quanto già membro dell’Organo di Indirizzo.

“Un prestigioso incarico”

“Questo prestigioso incarico – spiega Sassi – arriva in un momento della mia vita in cui avevo pensato di dedicarmi alle cose a me più care e non vi nascondo lo stupore e la sensazione di non essere preparata ad intraprendere una strada così diversa da quella che fino ad ora ho percorso e che è stata la mia professione. Ma il mio spirito di servizio e l’importante ruolo che svolge la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno nel nostro territorio mi hanno fatto riflettere che i Principi fondamentali che ne caratterizzano la mission, pur con le opportune differenze, potevano essere molto simili a quelli che hanno motivato il mio lavoro in questi anni. Nel corso del mandato la mia priorità e quella del nuovo Cda, sarà quella di confermare e portare avanti la nuova concezione della nostra Fondazione, non più semplice ente erogatore ma SOGGETTO ATTIVATORE del cambiamento, promotore di idee per lo sviluppo in una parola AGENTE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE del territorio e della nostra comunità. E tutto ciò facendo tesoro del patrimonio MATERIALE E IMMATERIALE maturato in questi primi tre decenni, appena celebrati”.

La collaborazione con il territorio

“Sono consapevole di poter contare sull’attiva collaborazione di tutti gli organi statutari portando avanti i valori della Fondazione in piena coerenza allo spirito del Legislatore delle Fondazioni e ciò in virtù delle diverse sensibilità e competenze multidisciplinari presenti in Fondazione. Naturalmente la Fondazione Carifol garantirà il suo ruolo in costante collaborazione e cooperazione con le Istituzioni locali, in particolare con la principale istituzione cittadina rappresentata dal Comune di Foligno e con tutti gli altri enti locali di riferimento e con gli altri attori pubblici e del privato sociale del territorio. Una delle mie priorità sarà quella di coinvolgere maggiormente i giovani e di incrementare, nella compagine sociale, la presenza del mondo del volontariato. Credo, in ogni caso, che non si possa svolgere un servizio in ambito sociale senza tenere conto dei principi che regolano anche i rapporti umani e che vorrei non fossero mai messi in secondo piano. Un ringraziamento doveroso al precedente organo amministrativo che ha svolto un lavoro serio, fecondo e di qualità. Un ringraziamento particolare al nostro Presidente, Umberto Nazzareno Tonti, per l’impegno e la competenza che ha permesso alla Fondazione di confermare la sua incisività, la sua utilità sociale, garantendo una continua crescita del patrimonio dell’ente e una costante erogazione di importanti risorse in favore della comunità. Ringrazio, infine, tutti coloro che mi hanno dato fiducia, garantisco il mio ascolto e la mia massima disponibilità convinta che da soli si può correre ma solo insieme si può andare lontano.”