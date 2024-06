Folle "show" in strada e al bar, ai carabinieri dice "Vi verrò a cercare" | 28enne via dal Comune per 4 anni - Tuttoggi.info

L'uomo aveva già numerosi precedenti, Questore emette provvedimento di allontanamento dal Comune di Umbertide

Aveva messo in piedi un vero e proprio “show”, violando però diverse norme del Codice della Strada e di legge, tanto che in queste ore il Questore di Perugia ha deciso per l’allontanamento definitivo dal Comune di Umbertide.

Gli episodi che hanno determinato l’emissione del provvedimento risalgono allo scorso marzo, quando i carabinieri, in una zona centrale di Umbertide, avevano notato un’auto di media cilindrata parcheggiata in prossimità di una curva, un pericolo per la circolazione; una volta invitato il conducente – 28enne – a spostare il veicolo, quest’ultimo non solo si era opposto alla richiesta ma era anche ripartito effettuando una rocambolesca inversione ed “U” e facendo stridere le gomme.

Fermata poco dopo l’auto, i militari hanno poi chiesto all’uomo di fornire i documenti di guida per procedere alle relative contestazioni ma il 28enne – anziché ottemperare alla richiesta – è entrato in un vicino bar, rispondendo che i documenti li avrebbe forniti solo quando fosse uscito dal locale. Dopo averli consegnati, infine, l’uomo ha intimato ai carabinieri di scrivere ben chiari i loro nomi sui verbali, poiché – ha aggiunto – “li sarebbe andati a cercare”.

Denunciato per il reato di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, i carabinieri hanno quindi richiesto l’applicazione dell’allontanamento dal Comune di Umbertide. Il Questore, tenuto conto dei numerosi precedenti a carico dell’uomo – furto, ricettazione, danneggiamento aggravato, lesioni, reati inerenti gli stupefacenti e porto abusivo di armi – e della reiterazione nel tempo dei comportamenti incriminati che lo rendono persona pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ha emesso il provvedimento richiesto con divieto di fare ritorno ad Umbertide per 4 anni. Una eventuale violazione potrebbe ora costargli la reclusione fino a 18 mesi ed una multa fino a 10.000 euro.