Foligno, strisce blu più salate: tutti gli aumenti

Le vie

A piazza San Domenico, piazza San Francesco, via Umberto I, piazza Giacomini, via Oberdan, via Chiavellati, via corso nuovo e via Piermarini, la tariffa della prima ora passa da 1,10 euro a 1,30. Dalla seconda ora da 1,50 a 1,75 per una tariffa minima di 0,70 centesimi, contro i 60 di prima. In via Gentile da Foligno e via Marconi l’aumento è sempre di 20 centesimi, da 1 euro a 1,20. Quindici centesimi di aumenti per via Bolletta in tutti e tre i suoi tratti. L’aumento minore è quello in via Madonna delle grazie, che è di solo 10 centesimi. Cresce, di conseguenza, anche il canone annuo per i residenti e gli autorizzati senza limitazioni. Nelle zone previste, si passa da 50 euro a 58,95. Complessivamente, la misura riguarderà 493 posti auto.