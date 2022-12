Foligno, scivola in camera da letto e rimane stordito | Uomo soccorso da Polizia e 118 - Tuttoggi

Foligno, allarme dei vicini per un uomo di 68 anni. Polizia, Vigili del fuoco e personale del 118 sul posto

Avevano più volte provato a contattarlo ma senza ottenere risposta. Allarmati e temendo potesse essergli accaduto qualcosa, alcuni vicini hanno richiesto l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato per un 68enne. Gli agenti del Commissariato di Foligno, giunti sul posto, hanno preso contatti con il personale dei Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente per procedere all’apertura della porta dell’abitazione.

Scivola in camera da letto e rimane stordito

Una volta all’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno trovato un uomo – classe 1954 – sofferente e adagiato sul pavimento della camera da letto. Soccorso dagli agenti, il 68enne ha spiegato di essere scivolato e di non essere più riuscito ad alzarsi. Dopo averlo tranquillizzato, gli agenti hanno chiesto il supporto del personale del 118, che lo ha preso in cura. Scampato il pericolo, il 68enne ha ringraziato gli agenti per il prezioso aiuto e la professionalità dimostrata.