Foligno, premiati i lettori più assidui della biblioteca comunale - Tuttoggi

Nel 2022 i prestiti di libri alla biblioteca di Foligno sono oltre 7.500 e sono più che raddoppiati rispetto all’anno precedente, tornando quasi ai livelli prepandemia

Premiati alla biblioteca comunale di Foligno i “Lettori dell’anno 2022”, cioè coloro che hanno preso in prestito più libri. Per la biblioteca centrale la lettrice più assidua è stata Claudia Monetti con 85 libri presi in prestito, a seguire Luigi Francesco Maestri e Gianfranco Calzoni.

Per la sezione ragazzi sono stati premiati Caterina Berti Piras con 57 libri e poi i fratelli Giorgia e Ludovico Pergolesi. Tutti questi lettori “speciali” hanno ricevuto in regalo un libro e un diploma.