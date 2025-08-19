Foligno piange la scomparsa di ‘Gigino’ Romagnoli, storico quintanaro ed imprenditore - Tuttoggi.info

Profondo cordoglio e sentita commozione in città, per la scomparsa dello storico imprenditore e grande quintanaro Luigi – detto ‘Gigino’ – Romagnoli, titolare della ditta “Elettricità Romagnoli” in via Umberto I una delle attività più longeve di Foligno, vero e proprio punto di riferimento del settore per intere generazioni. Romagnoli, classe 1934, si è spento all’età di 91 anni

Nella sua lunga vita, aveva ricoperto il ruolo di priore biancorosso del rione Croce Bianca dal 1977 al 1981, di Vice Presidente e di Tesoriere dell’Ente Autonomo Giostra della Quintana. Fu proprio lui da numero uno della contrada di via Butaroni ad acquistare il mitico e plurivittorioso anglo arabo sarco Bolero IV tra i cavalli più iconici della storia della manifestazione. Fu il primo ad abbattere il muro dei 58 secondi nell’edizione 1986 in una doppietta col cavaliere Mauro Mazzocchi. Altro palio arrivò nel 1989 con Paolo Margasini e poi ancora una doppietta nel 1991 con Simone Bocci.

Numerosi i messaggi di condoglianze che amici, conoscenti, clienti e quintanari hanno voluto lasciare tramite social. Tra questi anche il post del Consiglio del Rione Croce Bianca e del priore Andrea Ponti a nome di tutto il popolo biancorosso. “Ci lascia un uomo e un amico, che ha segnato profondamente la crescita del nostro Rione e dell’intera Giostra. Gigino è stato magistrato, traghettatore nell’era moderna, artefice dell’ampliamento della taverna e protagonista di un momento storico: l’acquisto di Bolero IV.

Goliardico, appassionato, sempre presente, partecipò in prima persona a mille avventure, contribuendo con spirito e intelligenza alla nascita di un gruppo dirigente straordinario, capace di portare il Croce Bianca ai vertici della manifestazione. Con lui se ne va un altro pezzo di storia biancorossa, ma il suo ricordo vivrà nel cuore di tutti noi e nei successi che continueremo a inseguire anche nel suo nome”.