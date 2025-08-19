 Foligno piange la scomparsa di ‘Gigino’ Romagnoli, storico quintanaro ed imprenditore - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Foligno piange la scomparsa di ‘Gigino’ Romagnoli, storico quintanaro ed imprenditore

Redazione

Foligno piange la scomparsa di ‘Gigino’ Romagnoli, storico quintanaro ed imprenditore

Aveva 91 anni fu priore del Croce Bianca e Vice Presidente dell’Ente, fu lui a volere Bolero IV
Mar, 19/08/2025 - 13:38

Condividi su:

Profondo cordoglio e sentita commozione in città, per la scomparsa dello storico imprenditore e grande quintanaro Luigi – detto ‘Gigino’ – Romagnoli, titolare della ditta “Elettricità Romagnoli” in via Umberto I una delle attività più longeve di Foligno, vero e proprio punto di riferimento del settore per intere generazioni. Romagnoli, classe 1934, si è spento all’età di 91 anni

Nella sua lunga vita, aveva ricoperto il ruolo di priore biancorosso del rione Croce Bianca dal 1977 al 1981, di Vice Presidente e di Tesoriere dell’Ente Autonomo Giostra della Quintana. Fu proprio lui da numero uno della contrada di via Butaroni ad acquistare il mitico e plurivittorioso anglo arabo sarco Bolero IV tra i cavalli più iconici della storia della manifestazione. Fu il primo ad abbattere il muro dei 58 secondi nell’edizione 1986 in una doppietta col cavaliere Mauro Mazzocchi. Altro palio arrivò nel 1989 con Paolo Margasini e poi ancora una doppietta nel 1991 con Simone Bocci.
Numerosi i messaggi di condoglianze che amici, conoscenti, clienti e quintanari hanno voluto lasciare tramite social. Tra questi anche il post del Consiglio del Rione Croce Bianca e del priore Andrea Ponti a nome di tutto il popolo biancorosso. “Ci lascia un uomo e un amico, che ha segnato profondamente la crescita del nostro Rione e dell’intera Giostra. Gigino è stato magistrato, traghettatore nell’era moderna, artefice dell’ampliamento della taverna e protagonista di un momento storico: l’acquisto di Bolero IV.
Goliardico, appassionato, sempre presente, partecipò in prima persona a mille avventure, contribuendo con spirito e intelligenza alla nascita di un gruppo dirigente straordinario, capace di portare il Croce Bianca ai vertici della manifestazione. Con lui se ne va un altro pezzo di storia biancorossa, ma il suo ricordo vivrà nel cuore di tutti noi e nei successi che continueremo a inseguire anche nel suo nome”.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Spoleto

“Lisetta e Niso”: all’Auditorium della Stella prosegue la 79a Stagione lirica sperimentale

Assisi

Mensa, trasporti e libri scolastici: ad Assisi aiuti alle famiglie, come fare domanda

Comunicati Stampa

Castel Ritaldi, maggioranza al pd “giudizi gratuiti; i dati sono altri, eccoli”

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Lo psicologo: “Il ritiro in finale uno choc per Sinner, Jannik si sente in colpa”
Ultim'ora Italia

Sinner, ritiro a causa di un virus intestinale? Il medico: “I segnali ci sono tutti”
Ultim'ora Italia

Milan, elongazione al polpaccio per Leao: salta la prima di Serie A con la Cremonese

Foligno

Foligno piange la scomparsa di ‘Gigino’ Romagnoli, storico quintanaro ed imprenditore

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!