Foligno, graduatoria per l'edilizia popolare: la maggior parte sono stranieri

E’ online la graduatoria provvisoria stilata dagli uffici comunali per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale sociale, in base al bando del 2 settembre.

Il documento, compreso l’elenco degli esclusi, resterà pubblicato nel sito del Comune e nell’albo pretorio, per 15 giorni per consentire eventuali richieste di riesame della domanda.

Eventualità che potrebbe essere richiesta in caso di errore materiale commesso dal servizio comunale, errore nella compilazione dei modelli di domanda riguardo i requisiti oggettivi.

I numeri

La graduatoria pubblicata conta 337 domande accettate. Venti sono quelle scartate. Sul totale, 201 sono quelle che vedono protagonista uno straniero: il 56,3 per cento. La prima Posizione conta 20 punti, l’ultima di punti ne ha uno.

“E’ una graduatoria provvisoria – commenta l’assessore al Sociale Agostino Cetorelli – ne parleremo con quella definitiva”. Nel regolamento approvato lo scorso febbraio, alcune novità legate ai criteri c’erano state, a partire dalla continuità della residenza a Foligno. Per gli stranieri, accesso solo se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno almeno biennale.