Foligno festeggia il campione d’Europa Leonardo Spinazzola | Foto e video

Festa grande a Foligno per il calciatore della Roma Leonardo Spinazzola: "Grazie alla mia famiglia sono diventato quello che sono"

Grande festa a Foligno per Leonardo Spinazzola, il calciatore della Nazionale italiana campione d’Europa.

Una giornata di festa iniziata in Comune. “Quello di oggi è un tributo della città di Foligno a Spinazzola, campione europeo, vincitore morale di questo europeo” ha spiegato il giornalista Claudio Bianchini dando inizio alla cerimonia a palazzo comunale. Dove il calciatore, accompagnato dalla moglie Miriam Sette, è stato accolto dal sindaco Stefano Zuccarini e dal vice Riccardo Meloni.

Ad aprire la cerimonia è stato, immancabilmente, l’Inno d’Italia.

Leonardo Spinazzola, il ringraziamento del sindaco

Il vicepresidente del Consiglio comunale, Gammarota, ha voluto fare a Leonardo Spinazzola gli auguri di pronta guarigione: “Sei una persona determinata – ha detto – ti ringrazio, anche a nome di tutti i consiglieri comunali, per i bei momenti che ci hai fatto vivere, dopo mesi drammatici. Ne avevamo bisogno”.

Quindi ha preso la parola il sindaco Zuccarini. “Grazie sentitamente da parte della città, per il lustro che hai dato all’Italia e a Foligno. Io conosco la tua famiglia, – ha ricordato – si percepisce il tuo attaccamento alla città. La ribalta potrebbe portare distacco, invece la volontà di esserci è apprezzata. Grazie per mantenere il legame così forte”.

Il campione europeo: “Grazie alla mia famiglia sono diventato quello che sono”

Un legame che è stato confermato dallo stesso campione, che giovedì sera era a cena nella taverna del rione Spada. “Sono molto legato – ha spiegato Leonardo Spinazzola – a Foligno e alla mia famiglia. E’ grazie a loro se sono diventato quello che sono diventato. Ho messo sul piatto le mie caratteristiche e le mie qualità. Senza famiglia non sempre arrivi agli obiettivi. Anche nei momenti difficili – ha osservato – è importante avere chi ti ama intorno: la vivi con più leggerezza e riprendi nel modo migliore. Ho la fortuna di avere una famiglia splendida. Nei momenti difficili ho guardato la foto che ho nel mio telefonino ed ero più tranquillo”.

Per Leonardo Spinazzola obiettivo ricominciare a giocare con la Roma a novembre

“Sono contento – ha detto ancora il campione – che si sia parlato di Spinazzola e dell’Italia e della gioia che abbiamo dato. Lo sapevo che la città stava impazzendo per me, le mie sorelle erano coinvolte nei festeggiamenti ed ero fiero”. Per quanto riguarda la ripresa dell’attività sportiva dopo l’operazione al tendine d’Achille che lo ha bloccato durante gli Europei, “l’obiettivo è una grande stagione con la Roma e di rientrare a novembre. Mi attendo un campionato avvincente. Sarà molto agguerrito”.

“Sono felicissimo – ha detto ancora – di venire qui, di abbracciare la città e di state con i miei cari. Ora tornerò subito a Roma”. Quindi l’appello ai giovanissimi che vogliono intraprendere la sua strada, “di divertirsi, di non mollare mai, anche nei momenti difficili. Al successo si arriva con tanto sacrificio”.

Il libro d’onore del Comune di Foligno

Il campione ha quindi firmato il libro d’onore del Comune di Foligno, dove sono presenti le grandi personalità che vengono in visita in città o i cittadini che meritano di essere ricordati.

“Per volontà del sindaco – è stato spiegato durante la cerimonia – abbiamo ritenuto opportuno una pagina dedicata a Spinazzola per alti meriti sportivi e per essersi distinto nella conquista del titolo Europeo”. Al calciatore è stato consegnato anche il gagliardetto con lo stemma della città.

I festeggiamenti pubblici a palazzo Candiotti

I festeggiamenti per Leonardo Spinazzola sono proseguiti poi con il bagno di folla a palazzo Candiotti. Accanto a lui anche il figlio.

(Articolo in aggiornamento)