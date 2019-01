Foligno, ancora una rapina in tabaccheria | Proprietario ferito con un bastone

Una nuova rapina in tabaccheria, con il titolare ferito con un bastone da dei malviventi che gli hanno portato via l’incasso giornaliero. E’ quanto avvenuto a Foligno nella serata di mercoledì, a Sterpete.

Il titolare della tabaccheria stava chiudendo l’attività quando sono arrivati tre uomini, con il volto travisato, che minacciandolo con dei bastoni gli hanno intimato di consegnargli l’incasso della giornata. L’uomo ha cercato di difendersi, ma è stato colpito alla testa con i rapinatori che quindi lo hanno derupato e sono scappati. Al tabaccaio non è rimasto altro che chiamare i carabinieri, giunti sul posto per le indagini del caso. Il ferito è stato quindi soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. Per lui 10 giorni di prognosi per le ferite riportate nella colluttazione.

Sulla rapina in tabaccheria stanno ora indagando i carabinieri della Compagnia di Foligno, che hanno a disposizione anche le immagini di videosorveglianza del locale e della zona. E’ il terzo episodio simile che si verifica a Foligno nel giro di pochi giorni, il primo era avvenuto due settimane fa in viale Firenze. Il modus operandi dei malviventi sarebbe lo stesso e per questo l’ipotesi al momento al vaglio è che si tratti di una unica banda di rapinatori.

