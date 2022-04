Foligno al centro del progetto “Borghi sicuri”: controlli anti baby gang

I numeri

Sono stati effettuati, inoltre, posti di controllo lungo le strade principali di accesso e di uscita, anche al fine di assicurare una funzione di deterrenza rispetto al compimento di furti in abitazione e reati in genere. All’esito dell’attività, protrattasi per l’intero pomeriggio, sono state identificate 82 persone e sono stati sottoposti a controllo 6 tra bar ed altri pubblici esercizi.

Gli autoveicoli controllati

Inoltre, nello svolgimento dei posti di controllo, sono stati monitorati 37 autoveicoli. Particolare attenzione è stata posta anche al controllo del rispetto della normativa anti Covid-19 vigente.