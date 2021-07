Focolaio dai festeggiamenti per l’Italia, contagi raddoppiati a Marsciano

La situazione dei contagi per il Covid-19 a Marsciano ed in Umbria, tantissimi in quarantena per via della variante delta. Il vicesindaco Pilati fa il punto ed illustra i servizi attivi per la popolazione

Sono 63 i positivi (tutti asintomatici o paucisintomatici) al Covid-19 nel territorio comunale di Marsciano. Mentre ben 252 persone sono in quarantena avendo avuto contatti con un positivo. Un aumento esponenziale quest’ultimo dovuto al fatto che nel territorio circola la “variante delta”, che impone un tracciamento più alto, retroattivo di 14 giorni. Una situazione – quella dei contagi marscianesi – dovuta agli assembramenti in seguito ai festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio, che ha fatto abbassare la guardia sul virus e che ha portato a raddoppiare i casi di Coronavirus nel giro di 4 giorni.

Tra chi è in isolamento fiduciario (ma che attualmente non risulta positivo), c’è un dipendente di un bar. Il cui titolare, per maggiore sicurezza nei confronti dei propri lavoratori e clienti, ha deciso di chiudere alcuni giorni pur non essendone minimamente obbligato.

Il dato sui contagi è aggiornato al pomeriggio di sabato 24 luglio ed a fornirlo è stato il vicesindaco di Marsciano, Andrea Pilati.

La situazione dei contagi in Umbria e a Marsciano

Attualmente Marsciano risulta essere uno dei comuni con il tasso di positivi più alto, insieme a Calvi dell’Umbria. Ma in realtà è di appena lo 0,34%: ogni mille abitanti cioè i positivi so 3,45. Nessuno fortunatamente è ricoverato in ospedale. D’altronde in Umbria alla data di domenica 25 luglio i positivi al Covid-19 (che stanno tornando a crescere sensibilmente) erano 1.112, di cui soltanto 13 ricoverati in ospedale (2 in terapia intensiva). E sono settimane che non si registrano decessi.

La situazione, comunque, merita attenzione, a Marsciano come nel resto dell’Umbria. Ed è nel centro della Media Valle del Tevere che il sindaco negli ultimi giorni ha voluto firmare due diverse ordinanze per cercare di limitare il più possibile i contagi.

Disagi a Marsciano per l’alto numero di quarantene

Mentre, appunto, il vicesindaco Pilati ha voluto fare il punto della situazione, anche con un videomessaggio sulla pagina Facebook istituzionale del Comune.

“Da circa una settimana – spiega Pilati – sul territorio comunale di Marsciano è in atto un aumento dei casi di Covid-19 e delle quarantene fiduciarie. Una risalita dei contagi sta interessando tutta l’Italia e non solo, ma certamente il cluster che nella nostra città si è originato sta determinando numeri importanti soprattutto per quanto riguarda le quarantene, con tutti i disagi che ne conseguono. A questo momento sono 63 le persone positive mentre sono 252 quelle in quarantena fiduciaria.

Un dato certamente positivo è che non ci sono, almeno fino ad oggi, persone ricoverate. Ci sono tuttavia alcuni soggetti con sintomi che vengono costantemente monitorati presso il proprio domicilio dal servizio sanitario. Il Comune, in particolare attraverso il Centro operativo di Protezione civile, sta seguendo in stretta collaborazione con la Usl l’evoluzione dei contagi. L’attività di tracciamento che viene fatta sta permettendo di circoscrivere la circolazione del virus”.

La presenza della variante delta rende necessario un tracciamento dei contatti avuti dalla persona positiva che va indietro nel tempo fino a 14 giorni. Questo sta determinando l’alto numero di quarantene fiduciarie che vediamo, con disagi che bene comprendiamo ma che purtroppo è necessario sopportare per salvaguardare la salute pubblica. A tutti i cittadini ricordo che il virus non è meno pericoloso di qualche mese fa e per le persone non vaccinate i rischi per la salute sono i medesimi che nel passato. Quindi è assolutamente importante che chi si trova in isolamento perché positivo o in quarantena in attesa di tampone rispetti tutte le misure previste e indicate dall’autorità sanitaria”.

I servizi di assistenza alla popolazione

Il vicesindaco di Marsciano ricorda poi che “Tutti i servizi di assistenza alla popolazione sono attivi, a partire dalla spesa a domicilio di generi alimentari e farmaci e dal servizio telefonico di ascolto.

Per la spesa a domicilio il numero da chiamare (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00) è 366.9063655 Per il servizio di ascolto il numero da chiamare (il martedì, giovedì e sabato dalle 17.00 alle 19.00) è 366.6901551″.

Focolaio nato dagli assembramenti per festeggiare l’Italia

Pilati ricorda come “Il cluster di Marsciano non si è originato a seguito dello svolgimento di eventi che sono stati autorizzati e che quindi vengono attentamente valutati e controllati dalle autorità competenti, a partire proprio dal Comune. Né si è originato nei ristoranti, nei bar o in altri luoghi di lavoro. Tutto è scaturito a seguito degli assembramenti spontanei, con la partecipazione di molte persone nella più completa inosservanza delle misure di sicurezza vigenti, che si sono avuti a Marsciano, come nel resto d’Italia, a seguito dei festeggiamenti per gli europei di calcio.

Dunque, la differenza, come abbiamo sempre potuto appurare fin qui, non la fa la presenza o meno di attività o eventi che avvengono nel rispetto delle norme, ma la fa la presenza o meno di un comportamento responsabile nelle singole persone. E fortunatamente la stragrande maggioranza dei cittadini questa differenza ce l’ha ben presente”.