Flaminia tra Spoleto e Terni, chiusura prorogata fino a sabato sera - Tuttoggi

Potrebbe riaprire dopo le 18 di sabato 21 dicembre 2019 la Flaminia tra Spoleto e Terni nel tratto del viadotto interessato da lavori urgenti di messa in sicurezza. L’ordinanza dell’Anas che prevedeva la chiusura del viadotto al km 114,8 (con deviazione dentro Strettura per il traffico leggero e per la sr 209 Valnerina per quello pesante) inizialmente in vigore fino alle 18 di ieri (18 dicembre), è stata infatti prorogata ieri sera per altri tre giorni, fino appunto a sabato pomeriggio.

Non è chiaro se poi ci sarà un’altra proroga o la strada statale Flaminia finalmente riaprirà, ma date le assicurazioni di Anas anche all’amministrazione comunale di Spoleto, si dovrebbe finalmente assistere alla riapertura del tratto di strada in questione.

Quello che è sicuro è che la statale 3 Flaminia in quel tratto sarà riaperto a senso unico alternato sul viadotto e soltanto per il traffico leggero.

In concomitanza alla riapertura, proseguiranno i lavori che interessano il viadotto, che in tempi piuttosto rapidi dovranno poi portare al ripristino della situazione ordinaria.