Flaminia, Latini all’Anas: “Ristabilire subito la sicurezza della viabilità”

share

“L’Anas deve intervenire rapidamente per ristabilire la sicurezza della viabilità sulla statale Flaminia, il principale collegamento viario del Sud dell’Umbria, tra Terni e Spoleto”. Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, ribadisce la sollecitazione già fatta all’Anas dall’assessore regionale Enrico Melasecche.

Per Latini il problema della Flaminia va affrontato il modo definitivo. “Al di là dell’emergenza – dice infatti – occorre ora finalmente porre attenzione al tema dei collegamenti viari nell’area Terni-Spoleto, trascurata da decenni dalle precedenti amministrazioni regionali, ma strategica per lo sviluppo di questi territori. Siamo stanchi di pagare le conseguenze di un isolamento che si protrae da moltissimo tempo, con strade vecchie, inadatte al volume di traffico attuale e molto pericolose, come dimostrano i continui incidenti nei pressi del valico della Somma“.

“L’Amministrazione comunale di Terni – annuncia il sindaco Latini – è pronta a sostenere ogni iniziativa per il miglioramento delle infrastrutture viarie tra Terni e Spoleto“.

share

Stampa