Flaminia, tratto tra Eggi e Campello chiude da mercoledì per 3 settimane

Tratto della Flaminia tra Spoleto e Campello sul Clitunno in direzione Foligno chiuso da mercoledì 10 marzo e fino al 31. Le modifiche alla viabilità

Chiude per 3 settimane il tratto della strada statale 3 Flaminia compreso tra Eggi e Campello sul Clitunno, in direzione Foligno.

Avanza infatti l’opera di risanamento profondo della pavimentazione avviata da Anas sulla Flaminia tra Foligno e Spoleto.

Flaminia, tratto chiuso dal 10 al 31 marzo

A partire da mercoledì 10 marzo, come preannunciato, per consentire l’avanzamento dei lavori sarà chiuso un tratto della carreggiata nord tra gli svincoli di Eggi e Campello sul Clitunno. Il completamento di questa fase è previsto entro il 31 marzo.

Gli interventi sulla Flaminia consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione della strada e nel rifacimento di un novo piano viabile con asfalto drenante. E’ inoltre compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Le deviazioni previste per la viabilità

Il traffico in direzione Foligno sarà deviato sulla viabilità secondaria adiacente. Previsti l’uscita obbligatoria allo svincolo di Eggi (km 129) e il rientro allo svincolo di Campello sul Clitunno (km 136,500). Resterà pertanto temporaneamente chiuso lo svincolo per Norcia/Cascia (innesto SS685) e l’uscita in direzione Acquasparta.

In alternativa, il traffico proveniente da Spoleto e diretto a Norcia/Cascia (SS685) potrà proseguire sul percorso alternativo in direzione Foligno e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Campello sul Clitunno.

Il traffico proveniente da Norcia/SS685 e diretto a Foligno potrà immettersi sulla SS3 Flaminia in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Spoleto.

Il traffico in tempo reale

(foto di repertorio)