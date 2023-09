Firmato preliminare d'accordo per la cessione della Treofan: "Fondamentale l'impegno di Fratelli d'Italia" - Tuttoggi.info

"Fratelli d'Italia, nella scorsa Consiliatura, ha lavorato, spinto e sollecitato le istituzioni coinvolte a tutti i livelli per riaprire le trattative, garantire la cassa integrazione ai lavoratori stremati, per riavviare le consultazioni."

“A distanza di circa un anno è stato raggiunto il risultato sperato: firmato il preliminare d’accordo per la cessione dello stabilimento ternano della Treofan dagli indiani di Jindal all’azienda polacca Visopack”.

A dichiararlo, in una nota, Rita Pepegna e Patrizia Braghiroli, consiglieri di Fratelli d’Italia del Comune di Terni

“Siamo felici che l’impegno profuso dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia durante la scorsa consiliatura, in particolar modo dalla Commissione competente, sia stato utile e fondamentale per riavviare l’iter di consultazioni, per risvegliare un interesse ormai perduto e per raggiungere l’obiettivo che tutta la città aspettava: la cessione della Treofan a un’azienda che potesse essere in grado di operare in continuità produttiva al fine di riprendere l’attività e garantire il lavoro a tutti i lavoratori coinvolti”.

"Ora attendiamo il piano industriale e speriamo che questo sia solo il primo passo per la ripresa di tutto il polo chimico ternano".

“Facciamo un appello anche alla nuova Giunta comunale, che speriamo possa mettere da parte i discutibili conflitti per lavorare al meglio anche a tal fine. La riconversione e la reindustrializzazione del polo chimico, ora più che mai, deve essere una priorità”.

