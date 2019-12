Firmata Ordinanza a Foligno per contrastare l'abbandono del vetro - Tuttoggi

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha firmato un’ordinanza per prevenire e contrastare l’abbandono dei contenitori di vetro sul suolo pubblico. Il provvedimento è stato disposto in quanto è significativamente aumentato il numero degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico con il fenomeno dell’abbandono, dopo l’uso, dei contenitori di bevande, spesso abbandonati al suolo con la possibilità che possa costituire pericolo per i passanti, oltre ad arrecare un danno al decoro cittadino.

Sarà vietato ai titolari o ai gestori di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di vendere per asporto, o cedere a terzi a qualsiasi titolo per l’asporto all’esterno dei locali o al di fuori delle pertinenze esterne o delle aree pubbliche date in concessione, qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro dalle 21 alle 6 del giorno successivo.

E’ vietato per gli avventori asportare dagli esercizi di somministrazione qualsiasi tipo di contenitore in vetro, pieno o vuoto, dalle 21 alle 6 del giorno successivo. E’ vietato a chiunque di consumare bevande in contenitori di vetro di qualsiasi genere nelle aree pubbliche, non ricomprese nelle aree di pertinenza degli esercizi o delle relative aree esterne date in concessione, dalle 21 alle 6 del giorno successivo.

Previste sanzioni da 80 a 500 euro per chi non rispetterà le disposizioni dell’ordinanza che ha carattere temporaneo, al fine di limitare e controllare il fenomeno dell’abbandono dei contenitori. L’ordinanza cesserà ogni effetto dopo 120 giorni per poi valutare la situazione.