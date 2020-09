Firmata convenzione deposito archivio storico Norcia - Tuttoggi

Documenti 'pre unitari', dal 1250 circa, e post-unitari fino alla fine del '900; una mole di volumi che raccontavano la storia e la vita della Comunità

Firmata dal Sindaco Nicola Alemanno e dal Direttore dell’ Archivio di Stato di Perugia, Luigi Rambotti, la convenzione per il deposito degli archivi della città di Norcia.

Si tratta di documenti ‘pre unitari’, dal 1250 circa, e post-unitari fino alla fine del ‘900; una mole di volumi che raccontavano la storia e la vita della Comunità nursina, trasferiti dal Complesso monumentale ‘San Francesco’ alla sezione di Spoleto dell’ Archivio di Stato, all’indomani degli eventi sismici del 30 ottobre 2016.

“Il lavoro di recupero, di messa in sicurezza e di restauro del nostro patrimonio archivistico è arrivato oggi a conclusione” ha detto l’ Assessore alla Cultura, Giuseppina Perla. “In questi volumi sono conservate tracce importanti della storia, delle radici e della cultura, un patrimonio inestimabile non solo per la nostra Comunità. Chiunque voglia consultare questi preziosi volumi – continua – potrà farlo recandosi presso la sezione di Spoleto dell’Archivio di Stato. Come espressamente sottolineato nella convenzione sottoscritta oggi – prosegue Perla – stiamo lavorando affinché il nostro Archivio sia riportato a Norcia non appena ci saranno locali idonei ad ospitarlo” ha concluso l’ Assessore.