Firestone, ecco il nuovo pneumatico estivo: Firehawk Sport - Tuttoggi

Rispetto alla precedente generazione (Firehawk SZ), il nuovo prodotto Firestone – “sviluppato e prodotto in Europa” – come fanno sapere dal gruppo Bridgestone, garantisce elevate prestazioni, soprattutto in termini di frenata e tenuta di strada e, al contempo, “asseconda una vasta gamma di personalità di guida, senza compromessi sulla sicurezza e l’affidabilità”.

“La nuova gomma” – sottolinea la nota stampa di Bridgestone – “offre una risposta precisa in fase di sterzata, un’eccellente aderenza sul bagnato e frenata sull’asciutto”. L’azienda sottolinea, inoltre, come la nuova copertura sia in grado di garantire anche aderenza ottimale in tutte le condizioni di guida, nonché precisione in curva anche a velocità sostenuta.

Ciò è possibile grazie ad un profilo della gomma particolarmente sportivo, contraddistinto da angoli della spalla asimmetrici, e un’ottimizzazione virtuale implementata sulla superficie di contatto. Da questo punto di vista, la copertura sfrutta una migliore distribuzione delle scanalature e dei tasselli a profilo variabile, abbinati ad una specifica tecnologia utilizzata per sviluppare il design nella sua interezza.

Per quanto riguarda lo spazio di frenata, Firestone registra una diminuzione del 9% (sulla base dei test effettuati in proprio) rispetto al precedente modello (il Firehawk SZ90mu), un risultato ottenuto anche grazie all’ottimizzazione della profondità delle scanalature e delle lamelle.

Steven De Bock, vice presidente del Consumer Replacement and OE per Bridgestone EMIA, ha così commentato il lancio del nuovo prodotto: “Il Firestone Firehawk Sport è uno pneumatico che sintetizza il marchio Firestone; incorpora l’affidabilità e la garanzia di qualità per le quali il marchio Firestone è noto da oltre cento anni. Il tutto mantenendo un punto di prezzo accessibile. Ma questo è anche uno pneumatico che rivitalizzerà la passione di guida dei nostri clienti per portarla ad un livello più alto. Questa è una gomma che lavora molto, così che si possa ‘giocare’ molto; aiuta a sentire la potenza tra la ruota e la strada, mentre garantisce il controllo in qualsiasi momento”.

Le gomme estive e il mercato degli pneumatici

Gli pneumatici estivi, assieme a quelli da neve, subiscono da alcuni anni la crescita esponenziale delle vendite delle ‘4 stagioni’; queste ultime, infatti, stanno riscuotendo un crescente successo, dal momento che offrono diversi vantaggi dal punto di vista economico e pratico. In uno scenario di questo tipo, le aziende produttrici devono necessariamente indirizzare le proprie risorse verso lo sviluppo di prodotti competitivi, in grado al contempo di rispondere alle esigenze degli automobilisti e intercettare il crescente bisogno di sostenibilità. Ciò si traduce in una costante ricerca di soluzioni che possano contribuire a diminuire i consumi e ottimizzare le prestazioni.

In base ad un recente report dell’ETRMA (l’Associazione Europea dei Produttori di Pneumatici), infatti, nel 2022 le vendite di pneumatici estivi di consumo sono calate del 6% rispetto all’anno precedente. Se, invece, si prende in esame soltanto l’ultimo trimestre dell’anno scorso, il calo è ancor più netto (-14%).