Finto operatore di Lottomatica truffa commerciante per 16.000 euro: denunciato - Tuttoggi

Secondo la ricostruzione dei militari l’uomo, simulando il malfunzionamento di una postazione Lottomatica, spacciatosi al telefono per operatore della società aveva contattato l’esercente, inducendola ad effettuare sedici diverse ricariche su carte PostePay a lui riconducibili, al fine di verificare e ripristinare il corretto funzionamento dell’apparecchio, che era invece perfettamente funzionante. Il denunciato avrebbe poi prelevato il denaro, pari a 16.600 €, presso diversi sportelli delle Poste, automatici e non delle Poste, in una regione diversa dall’Umbria.

Le indagini si sono sviluppate mediante l’analisi delle carte PostePay, risalendo non solo all’intestatario ma anche a chi materialmente avrebbe effettuato i prelievi del denaro presso gli sportelli delle poste.