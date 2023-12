Finisce in galera 6 anni e mezzo dopo la rapina compiuta

Moldavo era stato incriminato per reati compiuti nel luglio del 2017, ora la pena è diventata definitiva

Si sono aperte le porte del carcere di Capanne per un moldavo classe 1996 che nel luglio del 2017 aveva compiuto furto in abitazione e rapina aggravata. Sei anni e mezzo dopo i reati accertati, è stato accompagnato in carcere per scontare la pena residua di 2 anni, 11 mesi e 22 giorni di reclusione.

Dopo la prima sentenza di condanna nel 2017, infatti, il moldavo aveva presentato ricorso in appello, con la conferma della prima sentenza. E poi in Cassazione, dove il suo ricorso veniva dichiarato inammissibile, lo scorso novembre.

Diventata definitiva la condanna, è stato dato mandato alla polizia di accompagnarlo in carcere a Capanne, dove dovrà scontare la pena.