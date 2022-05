Finisce in un canale di scolo con lo scooter, muore 23enne - Tuttoggi

La tragedia sarebbe avvenuta nella notte appena trascorsa lungo la cosiddetta Strada Dritta a Cipolleto (Gubbio), il recupero del giovane è avvenuto solo stamattina intorno alle 9

Tragedia nella frazione di Cipolleto, dove un giovane 23enne di Gubbio è deceduto nella notte appena trascorsa (così è emerso) lungo la cosiddetta Strada Dritta.

Il ragazzo, per cause in corso d’accertamento, sarebbe uscito di strada in sella al suo scooter, finendo in un canale di scolo dell’acqua a lato della carreggiata. Un impatto purtroppo rivelatosi fatale per il conducente.