Fine stato di emergenza Covid-19, cambia la raccolta dei rifiuti a Spoleto - Tuttoggi

Valle Umbra Servizi comunica che, a seguito del termine dello stato di emergenza sanitaria fissato per il 31 marzo 2022, per tutte le utenze servite dalla Valle Umbra Servizi S.p.A., la raccolta differenziata dei rifiuti riprende con le modalità ordinarie.

Pertanto a partire dal 1 Aprile 2022, con il termine dello stato di emergenza e come da indicazioni della Regione Umbria e dell’Istituto Superiore della Sanità, anche le utenze con persone positive al Covid-19 o in quarantena, devono effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti nelle modalità ordinarie.

Da tale data gli utenti in quarantena o affetti da Covid-19 devono fare la RD secondo le indicazioni ricevute precedentemente lo stato di emergenza e coloro che ad oggi hanno ricevuto il kit, verranno serviti esclusivamente per il ritiro del solo sacco con R gialla già riempito.

La Valle Umbra Servizi S.p.A, invita gli utenti ad usare opportuni accorgimenti per la prevenzione e diffusione del virus; Confezionare tutte le tipologie di rifiuti secondo le regole vigenti sul territorio relative alla raccolta differenziata in modo da non danneggiare e/o contaminare esternamente i sacchi. Smaltire fazzoletti di carta, mascherine e guanti, tamponi per test per autodiagnosi Covid19, ecc. inserendoli in una busta separata e chiusa, prima di essere introdotti nel sacco dei rifiuti indifferenziati.

Tali raccomandazioni vengono indicate per limitare il più possibile errori nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti a salvaguardia della sicurezza in ambito domestico e della salute degli operatori ecologici addetti alla raccolta dei rifiuti.