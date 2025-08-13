 Finanza Spoleto, cambio al vertice: arriva il capitano Stornaiuolo - Tuttoggi.info
Finanza Spoleto, cambio al vertice: arriva il capitano Stornaiuolo

Sara Fratepietro

Il capitano Giuseppe Stornaiuolo, 29 anni, sostituisce il capitano Elisa Renzi, che andrà a Palermo, alla guida della Compagnia di Spoleto
Mer, 13/08/2025 - 09:09

Nuovo comandante per la Compagnia della Guardia di finanza di Spoleto. Si tratta del capitano Giuseppe Stornaiuolo, che prende il posto del capitano Elisa Renzi che lascia dunque le fiamme gialle spoletine dopo 3 anni. Quest’ultima assumerà l’incarico di Ufficiale addetto presso il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Palermo.

Il capitano Giuseppe Stornaiuolo, classe 1996, si è arruolato nel Corpo nel 2016 ed è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bergamo e in Management Pubblico presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con il massimo dei voti. Ha, inoltre, conseguito due master di secondo livello in materia di Sicurezza Economico-Finanziaria ed Antiriciclaggio nonché nelle attività a tutela del bilancio dell’Unione Europea e di contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica.

Uscito dall’Accademia, ha prestato servizio due anni presso la Sezione Operativa del Nucleo Operativo Metropolitano del I Gruppo di Bari, per poi essere impiegato presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari, quale ufficiale istruttore dei giovani finanzieri.

Il comandante provinciale della Guardia di finanza, nel ringraziare il capitano Elisa Renzi per l’impegno profuso, la dedizione dimostrata e gli ottimi risultati conseguiti in questi anni, augura al capitano Giuseppe Stornaiuolo buon lavoro e ogni meritata soddisfazione nel nuovo incarico. Nel porgere il saluto al suo nuovo Reparto, il capitano Giuseppe Stornaiuolo ha assicurato il massimo impegno a garantire che la Compagnia di Spoleto continui a rappresentare per la collettività un sicuro presidio di legalità economico-finanziaria sul territorio a tutela di tutta la cittadinanza e del mondo delle imprese e delle professioni.

