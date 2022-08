Finanza, nuova comandante per la Compagnia di Spoleto - Tuttoggi

La cerimonia di insediamento della nuova comandante si è tenuta mercoledì nella caserma di Spoleto.

Nella giornata di ieri, presso la caserma della Guardia di Finanza di Spoleto, si è tenuta la cerimonia di insediamento.

Elisa Renzi, nata a Bari nel 1995, laureata in giurisprudenza e in scienze della sicurezza economico-finanziaria, al termine del corso di formazione quinquennale presso l’Accademia del Corpo, ha retto il Nucleo Operativo del Gruppo di Pozzuoli (NA) e, successivamente, è stata impiegata presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza con sede a L’Aquila, quale Comandante di Plotone degli allievi marescialli in addestramento.

Al capitano Renzi spetta l’importante compito di dirigere la Compagnia di Spoleto nella cui circoscrizione di servizio sono ricompresi 13 comuni della provincia di Perugia.

A lei, tutte le Fiamme Gialle della Provincia di Perugia augurano il benvenuto e formulano i migliori auspici per il prossimo futuro.