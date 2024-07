Finanza, la tenente Parisi alla guida del Nucleo operativo di Terni - Tuttoggi.info

Il Nucleo operativo del gruppo di Terni della Guardia di Finanza ha ora una nuova comandante. Si tratta della tenente Cristina Parisi, che al termine del quinquennio di formazione presso l’Accademia delle fiamme gialle di Bergamo è stata assegnata appunto al Nucleo operativo ternano, articolazione deputata all’esecuzione delle attività operative del reparto.

La tenente Parisi, nata a Caserta, ha 25 anni, si è arruolata nel Corpo il 1° ottobre 2019 e ha frequentato il 119° Corso “Due Piavi IV” dell’Accademia, conseguendo, al termine del percorso formativo quinquennale di studi, la laurea magistrale in Giurisprudenza.

Subentra alla tenente Maria Stella Ranaudo, la quale, dopo tre anni di permanenza alla sede, in attesa di indossare i nuovi gradi di Capitano, è stata trasferita presso la Compagnia di Ariano Irpino (AV), quale Comandante. Nel corso dell’intensa attività di servizio ternana, la tenente Ranaudo ha conseguito importanti risultati di servizio, in tutti i settori di competenza in materia di polizia economico-finanziaria, dalla esecuzione di verifiche fiscali, a quelle in materia di antiriciclaggio, anticorruzione, controlli a contrasto del sommerso lavoro, in materia di irregolari accessi a forme di reddito di sostegno quali il Reddito di Cittadinanza, di frodi in materia di bonus correlati al recupero del patrimonio edilizio, nonché al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito del quale si ricorda il sequestro di 145 panetti e 23 ovuli di hashish per un totale di oltre 14.5 Kg e 6 buste di cellophane e diversi involucri più piccoli di marijuana per un totale di oltre 5.5 Kg, nonché l’arresto di un cittadino ternano.

La tenente Cristina Parisi è stata ricevuta dal comandante provinciale di Terni della Guardia di finanza, il colonnello Mauro Marzo, il quale ha rivolto alla ufficiale neo-assegnata il proprio cordiale augurio di buon lavoro, auspicando il massimo impegno ed entusiasmo nelle delicate funzioni che andrà ad assolvere. Alla tenente Maria Stella Ranaudo, il colonnello Mauro Marzo ha espresso i più calorosi auguri per il nuovo, prestigioso incarico, nonché i più sentiti ringraziamenti per l’impegno e l’abnegazione mostrata nello svolgimento dell’attività di servizio presso la sede ternana.