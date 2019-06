Finale GF 16, Martina Nasoni tra i possibili vincitori

“Ha un problema genetico che ha ereditato da mia nonna e che poi ha trasmesso a me. Ho rischiato di perderla più volte. Il giorno che è arrivato il cuore, se la sono venuta a prendere con l’elicottero… Poteva essere l’ultima volta che ci vedevamo. E lei aveva paura di non tornare. Mi diceva “Voglio solo che quando riapro gli occhi le prime persone che vedo siano te e papà. Per fortuna è andato tutto bene, da quel momento ho capito tante cose, tra le tante anche il fatto che non conta l’età, la maturità, Martina avrà sempre bisogno di te. La tua bambina”. Con queste commoventi parole la concorrente ternana del GF16, MartinaNasoni, si è rivolta in una lettera indirizzata alla mamma che questa sera, insieme a tutta la città di Terni, farà il tifo per Martina nella finalissima della 10 edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso.

La 21enne ternana sarà in gara con gli altri finalisti del programma: a contendersi la vittoria Daniele, Gennaro, Gianmarco e chi supererà il televoto in corso – che decreterà l’ultimo finalista – tra Enrico, Erica e Francesca. Ma solo uno sarà il trionfatore e si aggiudicherà un premio finale di 100 mila euro.

Il pubblico ha iniziato ad amare Martina fin da subito e non solo per i suoi problemi di salute, ma anche per il suo carattere schietto, leale e dolce.

