Fiera di Loreto 2021, 176 stand: accesso solo con green pass - Tuttoggi

Fiera di Loreto 2021, le modifiche alla viabilità ed alla circolazione degli autobus. Per l'accesso obbligatori mascherina e green pass

Torna a Spoleto la tradizionale Fiera di Loreto, appuntamento storico cittadino da qualche anno spostato lungo il viale della stazione e nelle aree limitrofe.

Quest’anno c’è però una novità, nel rispetto della normativa vigente: l’accesso sarà consentito solo a chi ha il green pass (ottenibile con il vaccino o tampone entro 48 ore). Obbligatoria ovviamente anche la mascherina.

Fiera di Loreto 2021, 176 stalli di vendita

A disposizione dei visitatori ci saranno 176 stalli di vendita, più o meno in linea con il numero di stand dello scorso anno. L’appuntamento è dunque per mercoledì 8 e giovedì 9 settembre, dalle ore 8 alle ore 22, in viale Trento e Trieste, via brigata Garibaldi, via Fratelli Cervi, via Caduti di Nassiriya, piazzale Fratelli Cervi.

Nell’area della Fiera di Loreto, a cui come detto si accederà esclusivamente muniti di mascherina e green pass, ossia il certificato verde Covid-19, saranno presenti stand dedicati ad abbigliamento, alimentari, prodotti tipici, casalinghi, tessuti, calzature, pelletterie, articoli vari, terre cotte, animali, vimini e giocattoli.

I controlli saranno effettuati dalla Polizia Municipale e verranno sanzionati i soggetti privi della certificazione (la multa è di 400 euro).

Modifiche alla viabilità ed al trasporto pubblico

Per garantire lo svolgimento della fiera è stato disposto il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli dalle ore 5.00 dell’8 alle ore 23 del 9 settembre, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e pronto intervento e di quelli adibiti alla vendita.

Le vie e le piazze interessate sono viale Trento e Trieste (sia nel tratto compreso fra largo Melvin Jones e l’intersezione con viale Guglielmo Marconi, sia nell’area di sosta adiacente il muro di recinzione della scuola di Polizia, tra largo Antonelli e viale Guglielmo Marconi), via Fratelli Cervi (ambo il lati), l’area di sosta, regolamentata a disco orario, tra via Fratelli Cervi e via XVII Settembre, il parcheggio adiacente via Fratelli Cervi (ex ferrovia Spoleto-Norcia), via Brigata Garibaldi (ambo i lati), via Martiri delle Fosse delle Ardeatine (ambo i lati), via Caduti di Nassiriya (nel tratto compreso tra via Fratelli Cervi e via di Villa Redenta), largo Antonelli e via Flaminia “Ponte Garibaldi”.

Sempre dalle ore 5.00 dell’8 alle 23 del 9 settembre sono previste anche alcune modifiche alla circolazione, mentre per il trasporto pubblico verrà deviato su percorsi alternativi, comunicati preventivamente all’utenza, dal gestore del citato servizio (maggiori informazioni sono consultabili nell’ordinanza dirigenziale n° 269 del 2 settembre 2021 disponibile qui >> https://bit.ly/3DWJIA3).