Festività natalizie con Santa Rita, tutti gli appuntamenti - Tuttoggi

Si apre con la Santa Messa della Notte di Natale, alle 18:00 del 24 dicembre, il programma delle festività natalizie della Basilica di Santa Rita da Cascia. La parola d’ordine è vicinanza, in presenza e non, quest’anno più che mai, perché nessuno si senta solo.

Tra i molti appuntamenti, infatti, tutti i più significativi saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube del Monastero Santa Rita da Cascia youtube.com/monasterosantarita

VIVERE INSIEME IL NATALE –

Il dono più grande e prezioso di questo Natale è riunire, anche virtualmente, la famiglia di devoti della santa degli impossibili sparsa nel mondo. Questo è il desiderio delle Comunità agostiniane di Cascia, che invitano tutti i fedeli, fisicamente e in streaming, a vivere insieme la gioia dell’arrivo di Gesù e del nuovo anno, con speranza e amore. Durante le festività e in tutto il mese di gennaio 2021, per annunciare anche all’esterno la fede di questa terra e l’amore di Rita e per Rita, sulla facciata della Basilica saranno proiettate delle immagini di alcuni affreschi. La speciale illuminazione sarà inaugurata giovedì 24 dicembre al termine della Santa Messa della Notte di Natale, indicativamente alle ore 19:00, dal Rettore, Padre Luciano De Michieli e dall’amministrazione comunale. Il momento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Cascia.

CALENDARIO DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE ALLA BASILICA DI SANTA RITA DA CASCIA

Fino al 23 dicembre – Novena di Natale

Ore 16:30 – Santa Messa. Seguono la Novena di Natale e i vespri cantati con le monache

24 dicembre

Ore 17:00 – Celebrazione dei primi vespri solenni del giorno di Natale

Ore 17:00 – Veglia: In preghiera contemplando il dono del Natale

Ore 18:00 – Santa Messa della Notte di Natale – trasmessa in diretta streaming

Ore 19:00 – Inaugurazione della speciale illuminazione della facciata della Basilica

25 dicembre

Ore 16:30 – Santa Messa di Natale. Segue celebrazione dei Vespri solenni del giorno di Natale – trasmessa in diretta streaming

27 dicembre

Ore 16:30 – Santa Messa della domenica della Santa Famiglia. All’interno della celebrazione, un ricordo e una preghiera particolare per tutte le famiglie dei devoti di Santa Rita – trasmessa in diretta streaming

31 dicembre

Ore 16:30 – Vespro cantato con le monache

Ore 17:00 – Santa Messa. Seguono Adorazione e ringraziamento al Signore per l’anno trascorso. Canto del Te Deum. Benedizione eucaristica – trasmessa in diretta streaming

1 gennaio

Ore 16:30 – Vespro cantato con le monache

Ore 17:00 – Santa Messa. Seguono Adorazione con affidamento al Signore del nuovo anno e preghiera per la pace. Canto del Veni Creator. Benedizione eucaristica – trasmessa in diretta streaming

3 gennaio

Ore 16:30 – Santa Messa della domenica – trasmessa in diretta streaming

6 gennaio

Ore 16:30 – Santa Messa dell’Epifania del Signore – trasmessa in diretta streaming