Festival Spoleto, il saluto ufficiale di Giorgio Ferrara che lascia la Direzione Artistica dopo 13 anni - Tuttoggi

Ferrara, "passo il testimone alla signora Monique Veaute certo che dirigerà questo festival come nelle sue migliori tradizioni e spero con doti di esperienza e di resistenza."

Si chiude, con il concerto finale in Piazza Duomo diretto dal Maestro Riccardo Muti, il ciclo durato 13 anni della mia direzione del Festival di Spoleto.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti, merito prima di tutto della mia straordinaria squadra di collaboratori, delle maestranze, dei tantissimi artisti nazionali e internazionali, del pubblico sempre in crescita, dei sostenitori pubblici e privati, che mi hanno accompagnato in questi anni.

Per quanto riguarda me ho l’orgoglio di aver iniziato questa splendida avventura in un momento di grave declino della manifestazione e di essere riuscito con l’aiuto di tutti a riportarla in vita.

Con questo spirito passo il testimone alla signora Monique Veaute certo che dirigerà questo festival come nelle sue migliori tradizioni e spero con doti di esperienza e di resistenza. In bocca al lupo a lei e, aggiungo, a tutti noi alle soglie di un autunno che potrebbe non essere facile.

Giorgio Ferrara

(modificato alle 18,11)