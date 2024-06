Festival in lutto: è morta la Principessa Doris Pignatelli, musa di Fellini “Un vuoto incredibile - Tuttoggi.info

Spoleto è in lutto: è morta la principessa Doris Mayer Pignatelli, Regina del Festival dei 2 Mondi di Spoleto, musa ispiratrice di Federico Fellini, già campionessa di sci nautico. Aveva 98 anni.

Si è spenta nel sonno stanotte nella sua casa alla Vallocchia. Nonostante l’età avanzata, non ha mai mancato un appuntamento del Festival, di cui era vera Amica e sostenitrice (negli anno d’oro, ai tempi in cui si batteva la lira, le sue donazioni superavano i 7 zeri). Non era sfuggita ieri sera la sua assenza alla Prima al Teatro Nuovo, per la quale aveva come sempre acquistato i biglietti.

Classe 1926, era nata in Slovenia sotto il regime di Tito che le riserverà dolori disumani come l’uccisione del padre, ingiustamente accusato di collaborazionismo con i nazisti. La sua stessa fu in pericolo e si salvò grazie al coraggio di attraversare a piedi il confine, senza soldi e in pieno inverno, per rifugiarsi tra le montagne al confine tra Austria e Italia.

La sua poliedrica e intensa vita era stata meravigliosamente descritta nel libro “Doris, le ali della principessa” del giornalista Francesco Del Vecchio.

Arrivata in Italia, a Roma, grazie alla sua intelligenza e bellezza viene ben presto notata dall’alta società capitolina. Appassionata di sport sarà campionessa mondiale di sci nautico (che ancora amava svolgere fino ai 70 anni), Miss Capri e protagonista nel capolavoro di Federico Fellini “La dolce vita”.

Negli anni dopo la guerra incontra il principe Giovanni Pignatelli che la sposa il 21 maggio 1950 e con il quale avranno due figli, Luigi e Federico, che vivono stabilmente in Friuli (Luigi) e negli Stati Uniti (Federico).

Durante la vita coniugale ma anche dopo la separazione, gira per il mondo, frequentando personaggi celebri come l’armatore greco Onassis e il compositore Gian Carlo Menotti, del quale sposa il rivoluzionario progetto del Festival dei 2 Mondi. Tanto da stabilirsi qui, in una villa immersa nei boschi tra la Città del festival e la Valnerina. Una vita fatta di gioie e di dolori che ha spesso ispirato noti registi a volerla portare sul grande schermo.

Appassionata di burraco, solo pochi giorni fa aveva confidato di voler acquistare una casa in centro, al primo piano per limitare i problemi di deambulazione, pur di non rinunciare ad incontrare le amiche e gli amici del circolo.

Notevole anche l’impegno nel sociale, spesso in favore dei più giovani: come l’incontro con gli studenti di Spoleto in cui raccontò l’orrore delle foibe (qui in un servizio del Tgr Umbria del 2016 rilanciato sul sito del Comune)

La Principessa Doris Pignatelli incontra gli studenti di Spoleto per raccontare il dramma delle Foibe (Rai, Tgr Umbria, tratto dal sito del Comune di Spoleto)

Abbiamo provato, finora senza fortuna, a contattare un’altra madrina del festival e cara amica della principessa, la senatrice Ada Urbani, che proprio a Spoleto nel 2013 presentò il libro di Del Vecchio alla presenza della principessa Pignatelli (nella foto in home page).

Ancora nessun messaggio dalle istituzioni. Parlano gli amici di sempre come Mauro Luchetti, oggi nel cda della Fondazione Festival, che al telefono la ricorda come “una donna straordinaria, di una bellezza e generosità incredibili, Spoleto e il Festival le devono molto, la sua scomparsa lascia un vuoto enorme”.

Articolo in aggiornamento