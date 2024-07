Festival Federico Cesi, settimana ricca di concerti a Spello e Trevi - Tuttoggi.info

Ogni giorno spazio ad un concerto. Prosegue con successo la 17esima edizione del Festival Federico Cesi Musica Urbis, la manifestazione musicale, ideata da Fabrica Harmonica Aps-Ets, in programma fino a sabato 31 agosto 2024 nei Comuni di Spello e Trevi.

E’ ricca di appuntamenti la rassegna che ha previsto per ieri (martedì 30 luglio) presso il Palazzo Comunale di Spello il concerto “La magia del Barocco Italiano”. Ad esibirsi è stato il gruppo vocale femminile RomEnsemble, diretto da Annalisa Pellegrini, accompagnato al pianoforte Angelo Bruzzese. Fortemente impegnata nella ricerca artistica, in questo concerto Annalisa Pellegrini ha proposto brani di Isabella Leonarda e Antonio Vivaldi eseguiti con la sola compagine corale femminile, facendo riscoprire al pubblico il vero colore delle produzioni di Musica Sacra destinate, in origine, ai conventi femminili (come raccontano le cronache).

Mercoledì 31 luglio (ore 21,30), sempre presso il Palazzo Comunale di Spello, Amos Calcagnile al clarinetto e Claudio Shin al pianoforte daranno vita all’esibizione “Il secolo breve: capolavori del ‘900”. Saranno eseguite musiche di Lutoslawsky, Poulenc e Pierné. Amos Calcagnile è nato a Bologna nel 2004. Studia, attualmente, presso il Conservatorio “Peri-Merulo” di Reggio Emilia sotto la guida del maestro Giovanni Picciati. Ha vinto vari premi in giro per l’Italia per la categoria musica da camera tra cui la 24esima edizione del Concorso Nazionale Zangarelli di Città di Castello con il punteggio di 100/100.

Entrambi i concerti sono inseriti all’interno del cartellone di Incontri per le strade e sono ad ingresso libero (prenotazione consigliata ai numeri 389 6638112 e 393 9145351 o da effettuare via email a fabricaharmonica@gmail.com).

La kermesse si sposterà poi a Trevi dove sono in programma altri concerti. Venerdì 2 e sabato 3 agosto, alle ore 21,30 presso il Complesso Museale San Francesco spazio a quartetti e quintetti per archi e pianoforte di Mozart, Schumann, Mendelssohn e Brahms. Ad eseguire i due concerti, intitolati “Chamber Music Lab Fest”, ci sarà il Chamber Ensemble, formato dalle prime parti dell’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli (Gabriele Pieranunzi è il primo violino, Francesco Solombrino è la prima viola e Alberto Senatore è il primo violoncello), accompagnato al pianoforte da Roberto Galletto, responsabile del dipartimento di musica da camera del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Questi due spettacoli fanno parte della sezione del Festival dedicata alla Musica da Camera – novità di quest’anno – la cui programmazione è stata organizzata in collaborazione con il trio d’archi del San Carlo di Napoli.

Sabato 3 agosto, alle 18, presso il Teatro Clitunno di Trevi andrà in scena “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi, selezione dall’Opera in forma di concerto. Ad eseguirla solisti e strumentisti dell’Opera Festival con maestro concertatore Claudio Shin.

I biglietti per i concerti di Trevi sono acquistabili sulla piattaforma eventbrite. Per ulteriori informazioni: 389 6638112 e 393 9145351 o fabricaharmonica@gmail.com.

Proseguono anche gli appuntamenti di FH Giovani, la rassegna di concerti ad ingresso gratuito che vede la partecipazione esclusiva di giovani, individuati dall’associazione Fabrica Harmonica tra i più brillanti fra i corsisti del Summer College. Agli eventi della settimana, che si terranno a Villa Fabri a Trevi, parteciperà Alberto Senatore, primo violoncello del Teatro San Carlo di Napoli. Il primo è in programma venerdì 2 agosto alle ore 18. Giovani talenti degli strumenti ad arco, selezionati e coordinati da Gabriele Pieranunzi. Il secondo si terrà domenica 4 agosto alle ore 11,30. Giovani talenti a cura di Francesco Solombrino e Roberto Galletto. I due appuntamenti sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma eventbrite.

La 17esima edizione del Festival Federico Cesi ha il patrocinio della Regione Umbria, della Diocesi di Orvieto-Todi, dei Comuni che lo ospitano e ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (Carit).

Per il cartellone completo: www.festivalfedericocesi.it







































