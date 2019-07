Festival di Spoleto, spostato al Teatro Nuovo il concerto di Mahmood

share

Il concerto del cantante Mahmood, previsto per mercoledì 10 luglio alle ore 21.45 in Piazza Duomo a Spoleto, si terrà invece, nella stessa data e orario, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, a causa delle previsioni meteorologiche avverse che impedirebbero l’allestimento dell’evento in Piazza e ne metterebbero a serio rischio l’esecuzione.

Tale decisione, concordata con DNA Concerti e Bipede Booking and Production srls, organizzatori dell’evento, è stata presa anche in considerazione del fatto che non sarebbe stato possibile riprogrammare il concerto in altra data prima della fine del Festival.

La minor capienza del Teatro rispetto alla Piazza ha costretto la Fondazione Festival a bloccare le vendite dei biglietti.

L’ingresso al Teatro sarà consentito dalle ore 20.45. La disposizione del pubblico in platea e, a seguire, nei palchi, avverrà secondo l’ordine di arrivo.

