Festival dei Due Mondi, attesa per il concerto delle festività con Neri Marcorè - Tuttoggi

Musicista di formazione, Marcorè ha da sempre coltivato la sua grande passione per la musica, per questo negli ultimi anni lo abbiamo visto nel ruolo di cantante e chitarrista in progetti musicali di successo. Produzioni teatrali come Un certo signor G, Beatles Submarine e Quello che non ho, e concerti di varia natura e formazioni diverse lo hanno portato a frequentare con crescente assiduità il repertorio di Fabrizio De André, Giorgio Gaber, Gianmaria Testa e altri apprezzati artisti.

Con Le mie canzoni altrui Marcorè ci accompagna, voce e chitarra al collo, nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop, facendo propri pezzi noti e meno noti che rappresentano la sua formazione musicale ma che sono parte di un patrimonio musicale collettivo.



Tra le iniziative del Festival dei Due Mondi per la città e per i turisti in occasione delle festività natalizie c’è anche la riapertura, fino all’8 gennaio, del percorso espositivo Sulle tracce di Gian Carlo Menotti, che include la mostra Gli anni Menotti 1958-1998 al palazzo ex Monte di Pietà di via Saffi e il Centro di documentazione di Casa Menotti. L’ingresso è libero, maggiori informazioni su giorni e orari di apertura sono disponibili su www.festivaldispoleto.com.

La riapertura del percorso espositivo durante l’inverno permette a pubblico, turisti e visitatori della città di conoscere e apprezzare l’immenso patrimonio di costumi di scena, fotografie, documenti e filmati che la Fondazione Festival dei Due Mondi si è impegnata a recuperare e valorizzare negli ultimi due anni.

Durante il periodo natalizio saranno istallati nei percorsi della mobilità alternativa nuovi pannelli con i ritratti fotografici degli artisti ospiti dell’ultima edizione del Festival, da Barbara Hannigan a Yoann Bourgeois, che andranno ad aggiungersi alle testimonianze storiche che accompagnano i passeggeri durante il percorso.