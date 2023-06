Festival dei 2Mondi, al via l'iniziativa "Porta un Adulto a Teatro" - Tuttoggi.info

A partire da mercoledì 7 giugno, recandosi presso il Festival Box Office & Merchandising di via Saffi n.12 a Spoleto, tutti i ragazzi fino a tredici anni d’età e gli studenti delle scuole superiori di Spoleto che desiderano “invitare” un adulto agli spettacoli del Festival potranno accedere alla riduzione speciale a 11€ per due biglietti, valida per tutti gli appuntamenti in cartellone con l’eccezione del Concerto finale, Le Bal de Paris, e i Concerti delle ore 12 e gli eventi ospitati.

La promozione è valida fino ad esaurimento della disponibilità ed è limitata a un massimo di quattro spettacoli per ogni giovane acquirente.

Per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli della 66a edizione del Festival sono previste molteplici formule di acquisto di biglietti. Si va dalle riduzioni sul prezzo per gli under 30, gli over 65 e i residenti del Comune di Spoleto, alla possibilità di acquistare il Festival Carnet (3 spettacoli con il 30% di sconto), agli abbonamenti Festival Carnet e Festival Easy Card.



Per informazioni e prenotazioni su tutte le promozioni del Festival:

www.festivaldispoleto.com

Call Center Festival +39 0743 776444

Festival Box Office & Merchandising, via Saffi, 12 | Spoleto – aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica con orario 10-13 e 15-18