Festival del cinema di Spello in lutto, è scomparso Federico Savina

Il maestro Savina era presidente onorario della manifestazione

E’ scomparso Federico Savina, il presidente onorario del Festival del cinema di Spello. A darne notizia proprio la pagina social della manifestazione, con un commovente messaggio di saluto: “Con immenso dolore e con le lacrime agli occhi salutiamo te Federico, il grande Maestro Federico Savina, nostro presidente onorario, grande amico del festival, con te abbiamo fatto progetti bellissimi con i ragazzi. Hai trasmesso il tuo amore per il suono e la musica. Non volevi che ti chiamassimo Maestro ma tu lo sei e lo sarai per sempre. Ci mancherai tantissimo ma noi continueremo ciò che tu ci hai insegnato e che abbiamo fatto insieme. Sei nei nostri cuori“.

Chi era

Federico Savina ha iniziato la sua attività nel campo della registrazione sonora per il cinema negli anni ’50 presso la Fonolux di Roma avendo come maestro l’Ing. Paolo Ketoff. Ha lavorato per 17 anni presso lo studio di registrazione cinematografico International Recording di Roma nel campo musicale filmico e discografico, nel settore mixage film e come responsabile tecnico di stabilimento. Successivamente ha trasferito la sua attività di fonico freelance per musica e film negli studi Davout di Parigi e CTS Wembly di Londra collaborando alla colonna sonora di più di trecento film con i migliori registi e musicisti italiani e stranieri quali: Fellini, Antonioni, Visconti, Leone, Argento, Rota, Morricone, Goldsmith, P. Sarde, H.Berstein e molti altri.

E’ stato Dolby Sound Consultant per la Dolby Labs di Londra per circa venti anni. E’ stato docente di tecnica del suono per le lavorazioni di studio e la realizzazione di colonne sonore presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma dove tiene, periodicamente, specifici laboratori avanzati di musica per film. Inoltre è stato consulente della Biennale di Venezia per le proiezioni nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica”.