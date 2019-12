Feste natalizie a Perugia, i divertimenti nel weekend per bambini, famiglie e turisti: il programma - Tuttoggi

Proseguono a Perugia le occasioni di festa per bambini e famiglie per le Festività. Da venerdì a domenica prossimi saranno moltissime le iniziative per i più piccoli in centro storico.

Il 20, 21 e 22 dicembre, appuntamento dalle 16 alle 20 al Centro Galeazzo Alessi di via Mazzini per i laboratori ludico-scientifici di Un Natale stellare, a cura del Museo della Scienza Post (ingresso libero) e al vicino Planetario in piazza Matteotti (ingresso a pagamento, i biglietti sono acquistabili presso il botteghino della pista di pattinaggio solo il giorno stesso a partire dalle 14.30 e fino alle 18.30).

Da non perdere anche i laboratori e le letture animate in programma nella sede del Post in via del Melo, 4, venerdì 20 alle 17 (Piccole storie fredde, a cura di Francesca Cenciarelli) e domenica 22 alle 16,30 (La chimica del freddo, a cura di Sara Tortorella).

Per i turisti

Ma il Natale di Perugia entra anche al Museo. Per turisti e perugini, infatti, vi sarà l’opportunità di godere del patrimonio dei più importanti musei cittadini: la Galleria Nazionale dell’Umbria, con le sue collezioni permanenti e le mostre temporanee dedicate all’Autunno del Medioevo (fino al 6 gennaio 2020), alla Madonna col Bambino del Pinturicchio e al Ritorno della Pala dei Decemviri (fino al 26 gennaio 2020), il MANU Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, dove fino al 2 febbraio si può ammirare la mostra “Magna Graecia”; il Museo civico di Palazzo della Penna, con la collezione delle opere di Gerardo Dottori e le Lavagne di Bueys, oltre alle mostre temporanee “Gli Italiani e la moda, 1860-1960” e “Quattromani”, dedicata a Marco Tamburro, la mostra fotografica “Far manifeste all’occhio umano…” a cura di StarLight, un planetario… tra le dita, e “Aneliti di Stelle” -la cui inaugurazione è prevista per venerdì 20 alle 18- con esposizione di opere di Dottori, Dorazio, Fontana, Schifano e l’arte al tempo delle conquiste spaziali. Da non perdere anche la mostra “Arcadia e Antiarcadia” alla Galleria dei Tesori d’Arte del Complesso di San Pietro e la visita a Palazzo Sorbello, con la mostra “Sguardi sul Novecento. L’eredità umana e intellettuale di Uguccione Ranieri di Sorbello”.

Biblioteche

Le biblioteche comunali si aprono, infine, per momenti speciali dedicati ai più piccoli con letture, laboratori creativi, momenti dedicati alla musica e al gioco, In biblioteca si festeggia anche l’arrivo del nuovo anno. Alla biblioteca di San Matteo degli Armeni, infatti, il 31 dicembre arriva il Bibliocapodanno, appuntamento dedicato a Gianni Rodari, per celebrare il centenario della sua nascita.

Christmas Train e Minimetrò

Sabato e domenica inoltre sarà possibile spostarsi tra i borghi e i rioni della città con il Christmas Train, il treno natalizio che farà scoprire la città e il suo natale. Il Christmas Train sarà attivo dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 nei giorni festivi e dalle 15 alle 19 nei prefestivi. Da domenica 22 fino al 26 e dal 29 al 31 dicembre, quindi l’1, 5 e 6 gennaio 2020 sarà anche possibile viaggiare con il Minimetrò acquistando il titolo multiviaggi Natale al costo di 4 euro per 4 corse (bambini fino a 12 anni gratis). Si ricorda, infine, che il 31 dicembre il Minimetrò prolungherà l’orario di esercizio fino alle 2 del mattino (ultima corsa).

Il programma completo del fine settimana

Di seguito il programma dettagliato da venerdì 20 a domenica 22 dicembre:

20 dicembre

17.00

Museo in Festa.Piccole storie fredde

Post, Piazza del Melo, 34.

A cura di Francesca Cenciarelli. Attività per bambini da 2 a 5 anni. Lettura animata del libro “Chi trova un pinguino…” di Oliver Jeffers con laboratorio “in miniatura”.

17.30

L’ Albero delle Fiabe di Natale

Biblioteca San Matteo degli Armeni, via Monteripido 2, tel. 0755773560

Pomeriggi di letture per bambini di tutte le età e nazionalità. Ingresso libero.



18.00

Cantare il Natale

Biblioteca San Matteo degli Armeni,via Monteripido 2, tel. 0755773560

Incontro musicale con Elena Ambrosi, Francesco Smeraldo e Diego Tettamanti. Ingresso libero



ore 18

Auditorium Marianum, Corso Cavour, 184

Grifus Chorus

Coro formato da ragazzi e ragazze di due classi terze, provenienti dalla Scuola media Pascoli di Perugia. Direttore, M. Donatella Carlotti. Ingresso libero



ore 18

Chiesa del Gesù, Piazza Matteotti

Concerto di Natale

Associazione Culturale Beata Colomba. Coro di Voci Bianche “Orfeo” – direttore, M. Enrico Bindocci. Quartetto d’Archi dell’UmbriaEnsemble

Angelo Cicillini, primo violino; Cecilia Rossi, secondo violino; Luca Ranieri, viola; Maria cecilia Berioli, violoncello.

Al termine, verrà offerto un brindisi augurale. Ingresso libero.



ore 18

Aneliti di Stelle e l’arte al tempo dell’era spaziale.

Museo civico di Palazzo della Penna, Via Podiani, 11.

Inaugurazione venerdì 20 dicembre, ore 18.00. Esposizione delle opere di: Dottori, Dorazio, Fontana, Schifano



ore 21

Palazzo dei Priori, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre

Concerto di Natale

Coro dell’Università degli Studi di Perugia, direttore, Marta Alunni Pini.

Francesco Andreucci, pianoforte. Musiche della tradizione classica e popolare natalizia. A cura dell’Associazione A.Gi.Mus. Perugia. Ingresso libero



ore 21

Cinema Teatro Zenith, Via Bonfigli

Suor Angelica di Giacomo Puccini

Rappresentazione del Coro Lirico dell’Umbria in collaborazione con l’Associazione Borgobello.

Con: Paola Staffici, Suor Angelica; Ester Ferraro, la zia Principessa; Rosalba Petranizzi, la Zelatrice; Viola Sofia Nisio, Suor Genovieffa. Regia di Stefano Rinaldi Miliani. Pianista, Ettore Chirulla; direttore Piergiovanni Domenighini.



Sabato 21 dicembre

10.30

Visita guidata alla mostra Magnifica Graeca

Museo Archeologico nazionale dell’Umbria, Piazza G. Bruno, 10.

Visita guidata alla mostra Magnifica Graeca



11.30

Il biglietto natalizio

Via dei Priori, 76. Progettare e realizzare un biglietto natalizio.

Conduce Stella Lupo nel suo laboratorio Amano Libera. A cura di Associazione Priori.



14.30

Alla scoperta della città di Perugia

Partenza ore 14.30 dallo Iat di Piazza Matteotti,18. Prenotazione obbligatoria entro il 18 dicembre.

A cura di Consorzio ViviUmbria e l’Agenzia Fontana Maggiore – Coop. B-Kalòs. Il percorso si alterna tra le vie del centro storico, attraverso scorci e vedute fino ad arrivare alla Torre del Cassero, per poi scendere in Corso Bersaglieri e lasciarsi scaldare dall’atmosfera della Via dei Presepi per poi tornare in centro storico, percorrendo suggestive vie tra luci natalizie e palazzi storici.

Prenotazioni: tel. 075 5772686 – 5736458 iat@comune.perugia.it



15.00

Giochi sotto l’albero dei libri

Biblioteca San Matteo degli Armeni via Monteripido 2, tel. 0755773560

Incontro a cura di Web Genitori. Ingresso libero.



15.30

Realizza il regalo in ceramica

Laboratorio di MateriaCeramica, Via dei Priori, 70.

A cura di Associazione Priori. Per prenotazioni: tel. 393 5145793



16.00

Babbo Natale porta i bimbi in carrozza a cavallo al Borgobello

Sagrato della Chiesa di Sant’Ercolano, Via Sant’Ercolano. A cura di Associazione Borgobello.



16.30

A Natale puoi…

Museo Archeologico nazionale dell’Umbria, Piazza G. Bruno, 10.

Lascia un pezzettino di te (frasi, commenti, canzoni…) su un post-it che diventerà una pallina del nostro albero! Vieni nei nostri luoghi della cultura; cerca il post-it; scrivi qualcosa che vuoi dirci o raccontarci; mettilo dentro la calza! Babbo Natale arriverà con un pò di anticipo per raccogliere le vostre ‘decorazioni’.



16.30

Natale alla Rocca – La Magia del Teatro alla Rocca Paolina.

Rocca Paolina I Tre Porcellini. Spettacolo d’attore e pupazzi con Giancarlo Vulpes. Ingresso libero.



17.00

Inaugurazione della capanna preistorica

Museo Archeologico nazionale dell’Umbria, Piazza G. Bruno, 10.

Inaugurazione della capanna preistorica. Concerto di Natale di Eleonora Pampaglini e arrivo di… Babbo Natale!

21.00

Non si puo’ dividere il cielo

Palazzo dei Priori, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre.

Performance musicale dell’Associazione Metanoia su tutte quelle barriere che ancora ci dividono. In collaborazione con Occhisulmondo e Asilo Laboratorio Teatrale. Ingresso libero



Domenica 22 dicembre

15.30

Presepe e non solo….

Santuario di San Pio da Pietrelcina (nei locali inferiori della chiesa), Strada Castel del Piano – Pila, 15.

Inaugurazione del presepe, ore 15.30. Rappresentazione scenica di circa 180 mq. della vita di Gesù dall’Annunciazione all’Ascensione al cielo, drammatizzando i momenti più significativi della sua esitenza terrena, con effetti speciali unici (luci, musiche e voci narranti dei personaggi). Visitabile dal 25 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, gli orari sono consultabili nella pagina Facebook (https://www.facebook.com/presepeenonsolo.it/) http://www.presepeenonsolo.it/



16.30

Museo in Festa. La chimica del freddo

Post, Piazza del Melo, 34. A cura di Sara Tortorella, chimica e ricercatrice.

Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni. Cosa succede ad una molecola quando fa tanto freddo? Esperimenti divertenti e reazioni entusiasmanti per scoprire la chimica… in inverno.

16.30

Concerto di Natale. I Madrigalisti di Perugia

Chiesa di Sant’Ercolano, Via Sant’Ercolano.

Concerto de I Madrigalisti di Perugia, direttore, Mauro Presazzi. Nativitas. Ingresso libero.

17

Concerto di Natale: I Giovani delle Bande Umbre

Palazzo dei Priori, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre.

Direttori della Consulta Artistica Anbima Umbria. Ingresso libero.



17

Gaudete ! aspettando Natale al Borgobello

Da Sant’Ercolano a San Domenico, Canti di Natale itineranti.

A cura dell’Associazione Borgobello



18

Monte+Bello

CVA Montebello, Strada Tuderte.

ore 18-20: Bizzarro scambio di Natale (ogni partecipante porta un regalino di Natale).

ore 20: Cena Natalizia con Tombola prenotazioni: tel. Sara 398 6980556 / Ivana 347 8234922 / Alba 328 1505342 montepiubello@gmail.com.

Insomma, le occasioni di divertimento a Perugia sono tante e per tutti i gusti in questo fine settimana che precede il Natale.