Festa dello Sport, tre giorni di eventi per i giovani

Una vetrina per le società

Una vetrina per molte società e associazioni che proporranno le proprie attività e discipline, ma anche un’opportunità per i bambini e per i genitori con la possibilità di vagliare diversi sport e diverse discipline proposte dalle diverse realtà sportive del territorio. E tutto all’insegna di musica, con Regina on Tour, e animazione per tutti.

“Facciamo riavvicinare i ragazzi allo sport”

“Lo scopo della Festa dello Sport – spiega il presidente dell’Asd Osteriaccia, Paride Tomassini – è quello di far avvicinare i ragazzi allo sport con lo spirito di aggregazione e socializzazione e con la prospettiva di una crescita fisica e morale oltre a far vivere tre giorni di sano divertimento. La manifestazione coinvolge tutte le associazioni del comprensorio e dà la possibilità a tutti i ragazzi di conoscere le attività sportive praticabili all’aperto e negli impianti sportivi”.

Le associazioni coinvolte

Partecipano alla Festa dello Sport: Asd Julia Spello, Asd Pattinaggio Artistico Spello, Spello MTB Cycling, Club Scherma Foligno, Asd Baila Commigo, Judo Kodokan Spello, Sport e Vita, Educare Con il Movimento.

Queste le attività sportive programmate:

Giovedì 8 settembre 2022

• Ore 17,00-22,00 Educare Con il Movimento

(esibizione)

• Ore 15.30 -19.30 Associazione Sport e Vita

Corsa coi sacchi – gioco dell’uovo –percorsi motori- bolle di sapone-balli

• Ore 18,00-19,00 Calcio

(Quadrangolare 2015-2016)

• Ore 18,00-19,00 Judo

(dimostrazione)

Venerdì 09 settembre 2022

• Ore 16,30-19,00 MTB

Percorso training di mtb e ciclocross

Consegna pergamene

• Ore 18,00-19,00 Calcio

(Gare 2010-2011 e 2012-2013)

• Ore 18,00-19,00 Pattinaggio

(prova gratuita)

• Ore 18,00-20,00 Scherma Foligno

(esibizione)

• Ore 20,30-21,30 Pattinaggio

(spettacolo)

Sabato 10 settembre 2022

• Ore 18,00-19,00 Judo

(dimostrazione)

• Ore 18,00-20,00 Scherma Foligno

(esibizione)

• Ore 19,00-20,00 (Ass Baila Commigo)

Pol Dance Under 14

• Ore 20,30 Premiazione “Scuola Calcio”

• Ore 20,45 (Ass Baila Commigo)

Spettacolo

• Ore 21,15 Presentazione

(Prima Squadra e Staff. Pol Julia Spello)