Festa per i 225 anni della banda "Città di Spoleto", oggi concerto speciale al Teatro Nuovo - Tuttoggi.info

La Banda musicale “Città di Spoleto” compie 225 anni e per celebrare questo importante anniversario torna al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” (domenica 24 novembre, ore 17.30) con un concerto speciale, che rappresenta anche un momento di condivisione con le varie realtà musicali del territorio. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Spoleto, coincide con i festeggiamenti di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti: una ricorrenza molto sentita e che da più di dieci anni non veniva più celebrata adeguatamente per questioni organizzative, dovute perlopiù agli elevati costi di noleggio degli spazi.

Quest’anno, tuttavia, in coincidenza con l’importante anniversario, la banda ha deciso di fare uno sforzo, come ulteriore segnale della presenza e del radicamento sul territorio, offrendo il più prestigioso palcoscenico della città anche alle altre realtà musicali. Nel pomeriggio di musica e festa, quindi, saranno ospiti dell’associazione il Coro “Canto Ergo Sum”, la Modern Music School, la Scuola comunale di musica e danza “Alessandro Onofri” e l’associazione Bisse, protagonisti della prima parte dello spettacolo. Sul palco anche la Spoleto Young Band, la formazione giovanile della banda, che per la speciale occasione sarà diretta dal Maestro Mauro Presazzi ed eseguirà un brano inedito del Maestro Francesco Rosi, storico insegnante di musica spoletino. La seconda parte sarà invece interamente dedicata alla musica della banda musicale “Città di Spoleto”, diretta dal Maestro Lorenzo Rosati. Vasto il repertorio proposto, con musiche di Morricone, Holst, Puccini e altri compositori che hanno fatto la storia della musica. L’ingresso al Teatro Nuovo è libero, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.

“Si tratta di un evento molto significativo e di cui siamo orgogliosi – spiega il presidente della Banda Matteo Filippi – visto che la prima notizia storica della presenza della Banda a Spoleto risale proprio a 225 anni fa. Per festeggiare questo anniversario abbiamo deciso di dare un segnale importante, dando anche un palcoscenico alle altre realtà musicali cittadine. Celebriamo la nostra storia con lo sguardo sempre rivolto al futuro: stiamo infatti lavorando con entusiasmo e nuovi stimoli affinché la banda diventi sempre più il fiore all’occhiello della città, che ci onoriamo di rappresentare in tutte le occasioni“.

La banda musicale tornerà sul palco del Menotti per il tradizionale concerto dell’Immacolata organizzato dall’Avis, in programma l’8 dicembre (ore 17), mentre nei fine settimana a ridosso delle festività natalizie (il calendario è in definizione, seguiranno aggiornamenti sui canali social della Banda) sarà presente con i ragazzi della Spoleto Young Band per le vie del centro storico.