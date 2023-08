Festa della Patata rossa di Colfiorito, un 2023 a pieno regime

Appuntamento dall'11 al 20 agosto

Torna a pieno regime la sagra della patata rossa di Colfiorito in programma da venerdì 11 agosto fino a domenica 20 agosto. “Quest’anno è cambia la gestione perché è nata la Pro Loco – ha detto Stefano Morini – e quindi si riparte verso il futuro dopo il difficile periodo vissuto con la pandemia. Ci saranno incontri culturali, mostre, mercato di antiquariato e di collezionismo, serate danzanti oltre agli stand gastronomici. Quest’anno, per Ferragosto, ci sarà anche la gara ciclistica riservata alle categorie esordienti”.

“Un cambio epocale con la Proloco”

Alla presentazione della manifestazione è intervenuto Domenico Lini, consigliere comunale, e per tanti anni presidente del comitato organizzatore. “Con la Pro Loco che promuove la manifestazione – ha detto Lini – c’è un cambio epocale. Perchè dopo il Covid il volontariato è entrato un po’ in crisi. Colfiorito è un paese turistico ma ha bisogno anche di spazi di gioco per i ragazzi. Per il paese c’è bisogno anche di riconoscere con il ‘Deco’ (Denominazione di origine comunale) quei prodotti locali che devono avere la loro visibilità ed essere valorizzati. Inoltre per il futuro di Colfiorito e degli altri paesi montani va creata un’agenzia che possa consentire di utilizzare i tanti appartamenti vuoti che sono presenti nel territorio. I vari temi saranno al centro della tavola rotonda sulla conferenza permanente della montagna. Ci sarà spazio anche per il convegno “Sulle orme degli Antichi Plestini”.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha posto l’accento sul fatto che “la sagra, dopo il Covid, riprende nella sua pienezza”.