Festa della Musica Todi, dal 2014 la passione per "fare musica" del Centro Studi Della Giacoma - Tuttoggi.info

A Todi le porte della città si aprono a musicisti, danzatori, musicoterapeuti e cantanti, grandi e piccini, Tutto gratuitamente

“Faites de la Musique” in cui “faites” significa “fate musica” ma si pronuncia come “fête” ovvero “festa”: il motto ideato dal Ministero della Cultura francese nel 1982 quando lanciò l’idea magnifica di invitare tutti coloro che avevano strumenti chiusi in cantina, a recuperarli e a uscire in strada a suonare o a cantare. Nasce così una festa, una sorta di flashmob di chi ama fare musica e la condivide con una città, un’occasione per promuoversi e promuovere progetti, incontrare altri musicisti, avviare collaborazioni. E nel frattempo, la musica torna a livello della gente, lungo le vie, nelle piazze, fuori dai teatri. Oggi 120 Paesi europei fanno musica e partecipano a queste giornate dedicate.

A Todi l’Associazione no profit Centro Studi Della Giacoma APS ha abbracciato questa idea di “fare musica” e dal 2014 fa in modo che le porte della città si aprano a musicisti, danzatori, musicoterapeuti e cantanti, grandi e piccini, che si incontrano a Todi per condividere un’importante esperienza umana.

Venerdì 21 giugno la Spagna viene rappresentata dall’Associazione BolerOlé (Roma), scuola di flamenco diretta dalla ballerina e coreografa russa Anna Sinelshchikova danzerà in occasione delle visite guidate alla Galleria d’Arte Fondazione Progetti Beverly Pepper e in forma itinerante in strada, proponendo uno spettacolo sulle musiche tradizionali e classiche degli autori spagnoli. Sempre venerdì 21 giugno il Coro Vocinsieme Casa delle Donne (Terni) canterà per le vie musiche e testi dal mondo divertenti e dinamici, e allo stesso tempo profondi ed impegnati, facendosi portavoce dei valori di uguaglianza, pace e rispetto per ogni essere vivente, al di là di barriere politiche, religiose e culturali. L’America Latina, e in particolare Cuba, è rappresentato dall’Ass. Alma Andina (Perugia), molto attiva nel promuovere e diffondere la tradizione culturale, musicale, linguistica e artigianale latino-americana.

Venerdì 21 e sabato 22 giugno, dalla Spagna all’Argentina con il duo Natalia Quiroga Romeroe Gustavo Vita, soprano e basso, marito e moglie nella vita, cantanti lirici professionali che si sono esibiti nei principali teatri in Argentina, incluso il Teatro Colón. Hanno vinto concorsi, lavorato negli Stati Uniti, in Europa e fondato l’Ass. “Dov’è la bussola? Compagnia Lirica Teatrale”. Sabato 22 giugno l’Argentina sarà rappresentata dal gruppo Pasión Folklorica Danze di Andrea e Teresa che propone in uno spirito inclusivo una serie di danze popolariballate di quella “Tierra”

Domenica 23 giugno l’India è rappresentata dall’Avartan Ensemble di Alessio Artoni bansuri, Valerio Bruni santur, Manish Madankar tabla (Perugia), i quali propongono musica classica indiana. “Avartan” in sanscrito significa “movimento circolare”, legato alle fasi del giorno e della notte, al ricorrere delle stagioni, al moto dei pianeti, insomma un viaggio musicale meditativo. Dall’India all’Ucraina, sempre domenica 23 giugno, con il duo delle giovanissime Sofiya Rudakevych e Ilona Zadvirna voce e bandura. Allieve al Conservatorio di Ternopil, con i loro studi e concerti, sostengono la conservazione e diffusione del patrimonio musicale della cultura tradizionale popolare del loro Paese.

Musica gratuita per tutti. Visite guidate gratuite in collaborazione con Coop Culture,Fondazione Beverly Pepper, Gruppo Archeoclub Todi, Gruppo FAI Todi

ORGANIZZATORE NO PROFIT: Centro Studi Della Giacoma info@centrostudidellagiacoma.it 3396531677

FB, Instagram, Twitter, You Tube FestadellaMusicaTodi