Festa del Voto e Infiorate, cambia il traffico ad Assisi

share

Traffico da bollino giallo per sabato 22 e rosso per domenica 23 con Piazza del Comune chiusa in un week end che si annuncia ricco di eventi, iniziative e presenze ad Assisi.

In particolare sabato 22 (bollino giallo) la zona a traffico limitato (ZTL) sarà chiusa dalle 10 alle 20 ma il centro storico sarà accessibile alle categorie abilitate all’accesso e sosta all’interno della ZTL mentre domenica, dalle 10 alle 20, sarà possibile accedere solo ai residenti, ai locatari e ai possessori di garage.

Nei due giorni Piazza del Comune sarà interdetta al traffico con la sola esclusione dei mezzi di soccorso.

Domenica 23 sarà interdetta la circolazione anche in Corso Mazzini con esclusione dei residenti di Corso Mazzini e di quelli di via San Gabriele dell’Addolorata, dei turisti diretti alle attività ricettive delle stesse vie e altre categorie limitate.

Il provvedimento, analogo alle sperimentazioni effettuate nei mesi scorsi, anticipa l’ordinanza di nuova regolamentazione del traffico in Centro Storico la cui pubblicazione avverrà nei prossimi giorni e che sarà gradualmente applicata entro il mese di luglio per tutto l’anno, con un programma di giorni da bollino rosso e bollino giallo individuati sulla base dei maggiori flussi di presenze turistiche.

Nei giorni da Bollino Rosso, dalle 10 alle 20, potranno accedere al Centro Storico soltanto i veicoli dei residenti, i mezzi di soccorso, i veicoli diretti alle farmacie, i turisti diretti agli alberghi, i locatari di immobile ad uso abitativo e gli utenti con disponibilità di garage, i mezzi del trasporto pubblico, i veicoli al servizio di portatori di handicap e tutti i veicoli elettrici.

Nei giorni da Bollino giallo invece tutte le categorie autorizzate all’ingresso in ZTL potranno entrare mentre per i restanti veicoli l’accesso al centro storico sarà precluso dalle 10 alle 20.

Piazza del Comune sarà interdetta al traffico con la sola esclusione dei mezzi di soccorso.

In concomitanza con l’applicazione della nuova regolamentazione ZTL, che avverrà nelle prossime settimane, saranno presentate importanti novità in termini di agevolazioni tariffarie per residenti di tutto il territorio comunale e per particolari categorie di utenze, sarà ampliato anche il tempo di applicazione delle tariffe scontate ai residenti a 0,70 euro all’ora.

share

Stampa