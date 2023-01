Festa del Rinascimento, Acquasparta punta al "Borgo della Rinascenza" - Tuttoggi

“Oggi – affermano il sindaco di Acquasparta, Giovanni Montani, e l’assessore alla Cultura, Guido Morichetti – il Rinascimento è stato inserito dalla Regione fra le venti manifestazioni storiche dichiarate di alto interesse culturale in Umbria.

Festa del Rinascimento, “Parte integrante dell’identità storica, sociale e culturale della comunità”

“Il Consiglio comunale – proseguono – ha inserito nello statuto la Festa del Rinascimento come la manifestazione principale del territorio perché costituisce parte integrante dell’identità storica, sociale e culturale della comunità. Queste rievocazioni sono eventi identitari contemporanei che riguardano la socialità in modo integrante, oltre a determinare ricadute culturali, turistiche ed economiche molto positive sul territorio”.

“Fondamentale, ovviamente, la collaborazione con la Fondazione Carit e con la Regione Umbria, che apprezza sempre di più questa nostra manifestazione, e con il Mic, che contribuisce da qualche anno.

I ringraziamenti

“I lavori – annunciano – sono già in corso per preparare la nuova edizione, che si preannuncia molto interessante per i cittadini e i turisti.

“Intendiamo ringraziare l’ente e la presidente Chiara Andreucci, che ha raccolto con entusiasmo il testimone lasciatogli da Raffaella Raggi. Ringraziamo le contrade, i loro presidenti, i direttivi, i volontari, giovani e meno giovani, che per le taverne, i cortei e le gare donano tempo e risorse indispensabili. Ringraziamo gli sponsor privati, dai commercianti locali alle imprese, alle società, che svolgono un ruolo fondamentale per il proseguimento e il rafforzamento di una festa che è un bene comune da tutelare e valorizzare”.