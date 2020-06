Festa del Corpus Domini, come cambia la viabilità - Tuttoggi

In occasione della manifestazione del Corpus Domini che si svolgerà nella giornata di domenica 14 giugno 2020 a Orvieto, secondo il programma concordato con la Diocesi e l’Opera del Duomo, e a seguito della riunione tecnico operativa tenutasi ìpresso il Commissariato di Pubblica Sicurezza, il Dirigente della Polizia Locale ha emesso la seguente disciplina della circolazione veicolare nel centro storico di Orvieto.

L’ordinanza riguarda in modo particolare Piazza del Duomo.

Domenica 14 giugno 2020 “Corpus Domini”

Dalle ore 07:00 alle ore 14:00 è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in tutta Piazza Marconi.

Dalle ore 08:00 alle ore 14:00 è fatto divieto assoluto di transito e sosta in Piazza Duomo con interruzione veicolare in Piazza Febei ed in Piazza Marconi attraverso il posizionamento di barriere anti intrusione a cura della Protezione Civile di Orvieto.

In deroga alla disciplina di cui al secondo punto è consentito il transito in Via Soliana, da Piazza Marconi direzione Duomo, ai veicoli autorizzati alla sosta nelle aree individuate presso il parcheggio ex Ospedale ed il parcheggio alberato in Piazza Duomo.

Dalle ore 08:00 fino al termine della manifestazione, sarà interrotta la circolazione veicolare in entrata al centro storico di Orvieto in corrispondenza della rotatoria di Porta Romana ed in corrispondenza di Piazza Cahen intersezione con Via Roma. I flussi veicolari esterni saranno deviati verso il parcheggio di Campo della Fiera, verso il parcheggio di Via Roma e verso il parcheggio ex Caserma Piave.

Il divieto di circolazione di cui al precedente punto, non si estende ai veicoli dei residenti del centro storico dotati di permesso, agli automezzi di Pronto Intervento e soccorso, agli automezzi delle Forze di polizia ed al Servizio Trasporto Pubblico Locale.

In deroga al divieto di circolazione da Piazza Cahen direzione Duomo, sono autorizzati al transito i veicoli autorizzati alla sosta in Piazza Marconi.

Il Servizio del Trasporto pubblico locale subirà una variazione di percorso soltanto per la Circolare “C”: da Piazza della Repubblica transiterà in Via Filippeschi, Via Malabranca, Via del Caccia, Porta Maggiore, svolta a destra su strada delle Conce e ritorno in Piazza Cahen.

Lo svolgimento della manifestazione avverrà secondo il piano di sicurezza predisposto dalla Protezione Civile.Il Comando di Polizia Locale adotterà tutti i provvedimenti contingibili dettati da ragioni di emergenza, ordine pubblico o circolazione veicolare e pedonale.

L’ordinanza è stata trasmessa a: Prefetto di Terni, Commissariato di P.S. Orvieto, Sottosezione della Polizia Stradale di Orvieto, Compagnia Carabinieri Orvieto, Guardia di Finanza Orvieto, Servizio 118- C.R.I., Vigili del Fuoco e Servizio di Trasporto Pubblico Locale.