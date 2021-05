Festa dei Boschi, domenica 23 la terza giornata al Parco di Colfiorito

Il programma dell'evento che coinvolge musei e associazioni

Si svolgerà domenica 23 maggio al Parco di Colfiorito la terza giornata della Festa dei Boschi, giunta alla sesta edizione, un’iniziativa patrocinata dalla Regione Umbria in collaborazione con il FAI che ha preso il via il 9 maggio e terminerà il 4 luglio, coinvolgendo otto siti umbri.

Avvicinarsi alla natura

Sarà l’occasione per avvicinarsi alla natura accompagnati da esperti ornitologi e conoscitori di orchidee selvatiche e un’opportunità per conoscere il progetto “Nati per leggere” e visitare i musei del territorio – fanno sapere dal Parco di Colfiorito in una nota. Le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme anticovid vigenti, pertanto le singole iniziative prevedono una presenza contingentata di partecipanti ed è richiesta la prenotazione obbligatoria per potervi accedere. In programma presso la stazione di inanellamento LIPU, dalle 9 sarà possibile assistere alle operazioni di monitoraggio ed inanellamento scientifico, conoscere il meraviglioso mondo degli uccelli, approfondire il fenomeno della migrazione. Saranno presenti il naturalista Carmine Romano, inanellatore, e Alfiero Pepponi della LIPU, conoscitore esperto della fauna del Parco. L’accesso è su prenotazione a fasce orarie di un’ora dalle 9 alle 11 tramite WhatsApp al numero 3385876122 indicando nome, cognome, numero di partecipanti e fascia oraria prescelta.

Il programma

Alle 10 partirà dalla sede del Parco in via della Rinascita un’escursione guidata alla ricerca delle orchidee spontanee che in questo periodo fioriscono abbondanti nel territorio. Il percorso, di una lunghezza 5 chilometri con un dislivello 160 metri sarà accompagnato da Ronald Werson, esperto dell’associazione GIROS e con la collaborazione dell’Associazione Gmp Gaia. La prenotazione tramite WhatsApp al 3296287270 indicando nome cognome e numero di partecipanti.

Visite ai musei

I musei del territorio realizzeranno visite guidate a tema: al MAC (Museo Archeologico di Colfiorito) alle 12 “I Plestini e il bosco”, prenotazione al numero 0742/330584; alle 15 al MuPA Museo Paleontologico Archeologico di Serravalle di Chienti “L’evoluzione del bosco nei fossili di Collecurti” con possibilità di abbinare la visita alla Botte dei Varano e al Condotto romano. La prenotazione tramite WhatsApp al 3296287270 indicando nome cognome e numero di partecipanti.

Nati per leggere

Per i più piccoli e le loro famiglie alle 16.30 incontro con il libri per bambini fino ai 6 anni, a cura dei volontari di “Nati per Leggere Umbria”. Sarà l’occasione per conoscere il progetto sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino che propone l’attività di lettura come un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli. La prenotazione tramite WhatsApp al 3483528532 indicando nome cognome e numero di partecipanti.