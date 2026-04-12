Ferrovia Terni - Rieti - Sulmona - L’Aquila: dal 13 aprile stop di un mese tra aprile e maggio - Tuttoggi.info

Dal 13 aprile al 10 maggio, per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Terni – Rieti – L’Aquila – Sulmona, i treni del Regionale di Trenitalia sono cancellati da Terni a L’Aquila e da L’Aquila a Sulmona. Previsto servizio bus tra Terni e L’Aquila e L’Aquila e Sulmona. I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Si invitano i passeggeri a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.