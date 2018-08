Ferragosto a Montefalco con il Popparty, l’evento più esclusivo, coinvolgente e divertente dell’estate umbra

Gran finale a Ferragosto con il Paiper Montefalco, l’evento più esclusivo, coinvolgente e divertente dell’estate umbra. Dopo il grande successo delle prime tre serate di apertura, con migliaia di persone che hanno invaso il centro storico della Ringhiera dell’Umbria, il 15 agosto alle 21.30 sul palco della Love Area in piazza del Comune si potrà ballare fino a tarda notte con i deejay della Paiper Family Carlino Mix, Faus-T, Carlo Marini, Pedro, Mr Colin e Robert-T.

Ospite della serata Alan Sorrenti, il re delle estati italiane, che riporterà gli spettatori indietro negli anni Sessanta con canzoni che hanno segnato un’epoca come “Figli delle stelle” e “Tu sei l’unica donna per me”. Nella sua esibizione di riproporrà le canzoni più famose che coinvolgeranno il pubblico nella notte più bella dell’estate in uno dei Borghi più belli d’Italia.

Sul palco della Love Area salirà anche l’imitatore Antonio Mezzancella, l’artista di origini perugine che è approdato nel cuore del grande pubblico dopo la partecipazione alle trasmissioni “Tu sì que vales”, arrivando al secondo posto, e “Tale e Quale Show”. Insieme ad Antonio Mezzancella si esibiranno anche i ballerini della trasmissione televisiva di Rai Uno “I migliori anni”

