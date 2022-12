Fermato dai Carabinieri a Trevi, scappa per i campi | Arrestato a Spoleto

All'interno dell'auto, i Carabinieri avevano trovato 80 dosi di cocaina e 1.400 euro in contanti. L'uomo è stato portato in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno tratto in arresto un uomo di 25 anni per violazioni in materia di stupefacenti.

Il giovane di origine albanese era già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano per un periodo di 10 anni, ma era rientrato senza autorizzazione utilizzando diverse generalità.