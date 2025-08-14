Fermati mentre rubavano auto | Denunciati per furto aggravato - Tuttoggi.info

Nella notte tra il 12 e 13 agosto, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia della polizia di Terni ha sorpreso due uomini mentre rovistavano all’interno di un’autovettura in sosta in via Gabriele D’Annunzio. Gli agenti hanno constatato che i due avevano poco prima infranto il finestrino del veicolo per introdursi all’interno.

Colti sul fatto

Colti in flagranza di reato, sono stati immediatamente bloccati e accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito. I due, un cittadino marocchino di 32 anni e un egiziano di 22 anni, sono stati denunciati per tentato furto aggravato. L’episodio conferma l’attenzione costante sulla sicurezza nel territorio e nella prevenzione dei reati. Si rammenta che le indagini sono nella fase preliminare, ove vige il principio di non colpevolezza.