 Fermati mentre rubavano auto | Denunciati per furto aggravato - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Fermati mentre rubavano auto | Denunciati per furto aggravato

Valentina Onori

Fermati mentre rubavano auto | Denunciati per furto aggravato

Nella notte tra il 12 e 13 agosto una pattuglia della polizia di Terni ha sorpreso due uomini mentre rubavano un’auto in sosta
Gio, 14/08/2025 - 06:06

Condividi su:

Nella notte tra il 12 e 13 agosto, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia della polizia di Terni ha sorpreso due uomini mentre rovistavano all’interno di un’autovettura in sosta in via Gabriele D’Annunzio. Gli agenti hanno constatato che i due avevano poco prima infranto il finestrino del veicolo per introdursi all’interno.

Colti sul fatto

Colti in flagranza di reato, sono stati immediatamente bloccati e accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito. I due, un cittadino marocchino di 32 anni e un egiziano di 22 anni, sono stati denunciati per tentato furto aggravato. L’episodio conferma l’attenzione costante sulla sicurezza nel territorio e nella prevenzione dei reati. Si rammenta che le indagini sono nella fase preliminare, ove vige il principio di non colpevolezza.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Spoleto

Video: vandali tornano nel vicolo a minacciare le due donne | Nuovi danneggiamenti in Piazza, ft

Spoleto

“Andiamo avanti”… ma verso dove? La nota del Pd di Castel Ritaldi

Spoleto

Finanza Spoleto, cambio al vertice: arriva il capitano Stornaiuolo

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

31 bambini in viaggio da Gaza verso l’Italia per essere curati
Pillole Italpress

Procedure d’imbarco per i bambini di Gaza verso l’Italia
Top News ITALIA

Naufragio Lampedusa, Meloni “Dai trafficanti inumano cinismo”

Pillole Italpress

Tg Economia – 13/8/2025

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!